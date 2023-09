Motocross, chi Ã¨ Andrea Adamo: il centauro che ha riportato un Mondiale in Italia 6 anni dopo Tony Cairoli

Il motocross italiano può guardare con ottimismo al futuro, archiviata nel 2021 la leggendaria era di Tony Cairoli, grazie ad alcuni giovani talenti molto interessanti tra cui spicca inevitabilmente il nuovo campione del mondo della MX2 Andrea Adamo. Forse era destino che il primo centauro azzurro capace di riportare il Bel Paese sul tetto del mondo fosse siciliano proprio come il mitico TC222.

Adamo infatti è nato a Erice (in provincia di Trapani) il 22 agosto 2003 ed è portacolori di Red Bull KTM Factory Racing, squadra che vede Cairoli nel ruolo di team manager. Quest’oggi il ventenne di Calatafimi ha fatto la storia, regalando all’Italia un Mondiale 6 anni dopo l’ultima volta (che risale al 2017 in MXGP con Tony) e diventando il primo pilota nostrano a trionfare nella classe MX2 dal 2007 (anche in quel caso fu il nove volte iridato ad imporsi).

Il percorso di Andrea non è stato quello di un predestinato (come Jorge Prado per esempio), ma la crescita evidenziata tra il 2021 ed il 2022 ha convinto un top team come Red Bull KTM a puntare su di lui per sostituire il campione uscente Tom Vialle e andare subito a caccia del titolo mondiale nella 250cc. Ebbene, i risultati del 2023 hanno dato ragione alla casa austriaca.

Conquistato con un GP di anticipo il Mondiale, il giovane siciliano può adesso affrontare con leggerezza l’ultimo round del campionato tra una settimana in Gran Bretagna per poi concentrarsi in vista di un attesissimo Cross delle Nazioni a Ernée, in Francia. Per Adamo sarà la seconda partecipazione con la maglia azzurra, dopo il complicato debutto della scorsa edizione in Michigan.

Foto: Valerio Origo