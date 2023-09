Moto3, GP Catalogna 2023: Ortolà strappa la pole position, delude Masia, 5° Bertelle

Dopo una sessione di qualifiche decisamente sui generis Ivan Ortolà ha strappato la pole position al GP di Catalogna, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di Moto3. Il pilota in forza alla Angeluss MTA Team è riuscito nell’impresa compiendo un grande giro sotto la bandiera a scacchi, beffando dunque la concorrenza.

Nello specifico l’iberico ha ottenuto la prima pole della carriera girando in 1:48.205, precedendo Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajò), secondo a +0.304, e Joel Kelso (CFMOTO Racing PruestelGP), terzo con +054.

Relativa delusione invece per Juame Masia (Leopard Race) che, dopo delle prove a dir poco maiuscole, si è dovuto accontentare solo della quarta moneta girando con un ritardo di +0.078, complice anche le condizioni atmosferiche, molto più fredde rispetto alle aspettative, e soprattutto un vento fastidioso che non ha concesso a tanti protagonisti di poter performare al meglio.

Ottimo lavoro in chiave Italia poi per Matteo Bertelle (Rivacold Snipers Team), quinto con +0.13. In top 10 anche Stefano Nepa (Angeluss MTA Team), ottavo con +0.146 e Riccardo Rossi (SIC58 Squadra Corse), decimo con +0.999.

In ottica lotta al titolo è da registrare la decima piazza di Daniel Holgado (partito dalla Q1), il quale in sella alla sua Red Bull KTM Tech3 si è dovuto accontentare di 1:49.055; è andata però peggio ad Ayumi Sasaki (Honda Team), tredicesimo in 1:49.211. Quindicesimo infine Romano Fenati (Rivacold Snipers Team) con 1:49.315, diciassettesimo Filippo Farioli (Red Bull KTM Tech3) con 1:49.966

Foto: Valerio Origo