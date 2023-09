MotoGP: Aleix Espargarò: “Sapevamo di poter andare forte. Battere Pecco? Da capire quanto ha spinto fino ad adesso”

Un weekend da protagonista. Aleix Espargarò ha centrato una brillante seconda posizione in occasione delle qualifiche del GP di Catalogna, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di MotoGP. L’iberico in sella all’Aprilia, apparso in grande spolvero già nella sessione di prove del venerdì, ha dovuto cedere il passo soltanto a un super Francesco “Pecco” Bagnaia, guadagnando un gap di centoquattro millesimi rispetti rispetto al detentore del titolo, il quale ha girato su 1:38.639.

Aleix, apparso decisamente carico al parco chiuso nelle classifiche interviste post-qualifiche, ha espresso soddisfazione per quanto fatto: “Ovviamente volevo fare la pole ma non è così facile, Pecco è migliorato molto rispetto a ieri. Lui inizia sempre tranquillo e poi migliora. Ancora mancano le due gare, partire dalla prima fila è sempre positivo“.

Lo spagnolo ha poi lodato il lavoro della sua squadra e della sua moto, particolarmente performante qui al Montmelò: “Sono contento, sapevamo che qui la moto andava molto forte. Maverick (Vinales) e Miguel (Oliveira) spingono, hanno talento: adesso non ci resta che aspettare la gara per capire il nostro reale passo”.

E a proposito di gara, Espargarò ha preferito non sbilanciarsi circa la sua rivalità con Pecco Bagnaia nel tracciato catalano: “Qualcosa di più rispetto al Pecco? Bisogna capire quanto ha spinto lui fino a questo momento, bisogna capire il suo di passo, bisogna quindi aspettare e capire che gomma userà ognuno di noi“.

Foto: Photo Live Media