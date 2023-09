Classifica Vuelta a EspaÃ±a 2023: Evenepoel guadagna altri 3′, Kuss in testa, Tiberi avvicina la top20

La quindicesima tappa della Vuelta a España 2023 non ha mutato i connotati della classifica generale per le posizioni che contano. La doppia ascesa al non irresistibile Puerto de Zuarrarrate (6,3 km al 5,1% di pendenza media) negli ultimi quaranta chilometri di giornata non ha stuzzicato la fantasia degli uomini che lottano per il trionfo finale nel terzo Grande Giro della stagione. Resta dunque tutto invariato al termine della seconda settimana di gara.

Lo statunitense Sepp Kuss conserva la maglia roja con un vantaggio di 1’37” sullo sloveno Primoz Roglic e 1’44” sul danese Jonas Vingegaard, entrambi suoi compagni di squadra alla Jumbo-Visma. A seguire quattro spagnoli: Juan Ayuso a 2’37”, Enric Mas a 3’06”, Marc Soler a 3’10”, Mikel Landa a 4’12”. Remco Evenepoel è andato in fuga da lontano proprio come aveva fatto ieri e ha recuperato altri tre minuti dopo la crisi di due giorni fa, chiudendo al quarto posto a 2” dal portoghese Rui Costa.

Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna 2023 al termine della quindicesima tappa. Domani si osserverà il secondo giorno di riposo, si tornerà in strada martedì 12 settembre per la sedicesima frazione: 120 km da Liencres Playa a Bejes con l’arrivo in salita (1,6 km al 10,7% di pendenza media).

CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2023 (quindicesima tappa)

1 SEPP KUSS 24 JUMBO-VISMA 54H 38′ 42” – B : 16” –

2 PRIMOŽ ROGLIČ 21 JUMBO-VISMA 54H 40′ 19” + 00H 01′ 37” B : 18” –

3 JONAS VINGEGAARD 28 JUMBO-VISMA 54H 40′ 26” + 00H 01′ 44” B : 22” –

4 JUAN AYUSO 11 UAE TEAM EMIRATES 54H 41′ 19” + 00H 02′ 37” B : 10” –

5 ENRIC MAS 141 MOVISTAR TEAM 54H 41′ 48” + 00H 03′ 06” – –

6 MARC SOLER 17 UAE TEAM EMIRATES 54H 41′ 52” + 00H 03′ 10” B : 6” –

7 MIKEL LANDA 45 BAHRAIN VICTORIOUS 54H 42′ 54” + 00H 04′ 12” – –

8 ALEKSANDR VLASOV 71 BORA – HANSGROHE 54H 43′ 44” + 00H 05′ 02” – –

9 CIAN UIJTDEBROEKS 77 BORA – HANSGROHE 54H 44′ 12” + 00H 05′ 30” – –

10 JOAO ALMEIDA 12 UAE TEAM EMIRATES 54H 47′ 21” + 00H 08′ 39” – –

11 DAVID DE LA CRUZ 192 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 54H 48′ 07” + 00H 09′ 25” – –

12 STEFF CRAS 181 TOTALENERGIES 54H 48′ 21” + 00H 09′ 39” – –

13 SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 41 BAHRAIN VICTORIOUS 54H 48′ 55” + 00H 10′ 13” B : 10” –

14 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 178 TEAM ARKEA – SAMSIC 54H 53′ 23” + 00H 14′ 41” – –

15 REMCO EVENEPOEL 1 SOUDAL QUICK-STEP 54H 55′ 04” + 00H 16′ 22” B : 38” –

16 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 51 LIDL-TREK 55H 02′ 07” + 00H 23′ 25” – –

17 EINER AUGUSTO RUBIO REYES 148 MOVISTAR TEAM 55H 10′ 15” + 00H 31′ 33” – –

18 HUGH JOHN CARTHY 101 EF EDUCATION – EASYPOST 55H 10′ 29” + 00H 31′ 47” – –

19 LENNY MARTINEZ 62 GROUPAMA – FDJ 55H 15′ 06” + 00H 36′ 24” B : 6” –

20 EMANUEL BUCHMANN 73 BORA – HANSGROHE 55H 16′ 46” + 00H 38′ 04” – –

21 WOUT POELS 46 BAHRAIN VICTORIOUS 55H 19′ 10” + 00H 40′ 28” – –

22 ATTILA VALTER 26 JUMBO-VISMA 55H 22′ 42” + 00H 44′ 00” – –

23 ANTONIO TIBERI 48 BAHRAIN VICTORIOUS 55H 31′ 01” + 00H 52′ 19” – –

24 ROMAIN BARDET 161 TEAM DSM-FIRMENICH 55H 32′ 42” + 00H 54′ 00” B : 14” –

25 DAMIANO CARUSO 42 BAHRAIN VICTORIOUS 55H 32′ 46” + 00H 54′ 04” B : 8” –

26 LENNARD KÄMNA 75 BORA – HANSGROHE 55H 37′ 35” + 00H 58′ 53” B : 10” –

27 WILCO KELDERMAN 23 JUMBO-VISMA 55H 40′ 27” + 01H 01′ 45” – –

28 RÉMY ROCHAS 158 COFIDIS 55H 41′ 09” + 01H 02′ 27” – –

29 RUDY MOLARD 61 GROUPAMA – FDJ 55H 41′ 16” + 01H 02′ 34” – –

30 MATTIA CATTANEO 3 SOUDAL QUICK-STEP 55H 45′ 57” + 01H 07′ 15” – –

31 GERAINT THOMAS 31 INEOS GRENADIERS 55H 48′ 38” + 01H 09′ 56” – –

32 PAUL OURSELIN 186 TOTALENERGIES 55H 51′ 06” + 01H 12′ 24” B : 2” –

33 SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 74 BORA – HANSGROHE 55H 53′ 47” + 01H 15′ 05” – –

34 DANIEL NAVARRO GARCIA 206 BURGOS-BH 55H 56′ 32” + 01H 17′ 50” – –

35 JONATHAN CAICEDO 103 EF EDUCATION – EASYPOST 55H 58′ 06” + 01H 19′ 24” – –

36 NICOLAS PRODHOMME 118 AG2R CITROEN TEAM 55H 59′ 32” + 01H 20′ 50” – –

37 ROBERT GESINK 22 JUMBO-VISMA 56H 00′ 40” + 01H 21′ 58” – –

38 LENNERT VAN EETVELT 98 LOTTO DSTNY 56H 01′ 03” + 01H 22′ 21” B : 4” –

39 LUIS LEON SANCHEZ 193 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 56H 01′ 34” + 01H 22′ 52” – –

40 FINN FISHER-BLACK 14 UAE TEAM EMIRATES 56H 04′ 07” + 01H 25′ 25” – –

41 JAN TRATNIK 25 JUMBO-VISMA 56H 05′ 20” + 01H 26′ 38” – –

42 JONATHAN CASTROVIEJO 34 INEOS GRENADIERS 56H 05′ 53” + 01H 27′ 11” – –

43 MICHAEL STORER 67 GROUPAMA – FDJ 56H 05′ 58” + 01H 27′ 16” B : 8” –

44 RUI COSTA 131 INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY 56H 06′ 30” + 01H 27′ 48” B : 14” –

45 FABIEN DOUBEY 183 TOTALENERGIES 56H 06′ 41” + 01H 27′ 59” – –

46 LAWRENCE WARBASSE 117 AG2R CITROEN TEAM 56H 09′ 11” + 01H 30′ 29” – –

47 JAN HIRT 4 SOUDAL QUICK-STEP 56H 09′ 34” + 01H 30′ 52” – –

48 NELSON OLIVEIRA 147 MOVISTAR TEAM 56H 09′ 44” + 01H 31′ 02” – –

49 ROMAIN GREGOIRE 66 GROUPAMA – FDJ 56H 12′ 57” + 01H 34′ 15” B : 10” –

50 BEN ZWIEHOFF 78 BORA – HANSGROHE 56H 13′ 19” + 01H 34′ 37” – –

51 LOUIS VERVAEKE 8 SOUDAL QUICK-STEP 56H 13′ 41” + 01H 34′ 59” – –

52 KENNY ELISSONDE 53 LIDL-TREK 56H 14′ 12” + 01H 35′ 30” – –

53 RUBEN FERNANDEZ 156 COFIDIS 56H 16′ 43” + 01H 38′ 01” – –

54 DAVID MAX POOLE 168 TEAM DSM-FIRMENICH 56H 16′ 53” + 01H 38′ 11” – –

55 MIKAEL CHEREL 111 AG2R CITROEN TEAM 56H 17′ 28” + 01H 38′ 46” – –

56 CHRISTOPHER HAMILTON 165 TEAM DSM-FIRMENICH 56H 18′ 09” + 01H 39′ 27” – –

57 MICHEL RIES 177 TEAM ARKEA – SAMSIC 56H 20′ 38” + 01H 41′ 56” – –

58 SIMONE PETILLI 137 INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY 56H 21′ 50” + 01H 43′ 08” – –

59 JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO 201 BURGOS-BH 56H 22′ 17” + 01H 43′ 35” – –

60 EGAN BERNAL 33 INEOS GRENADIERS 56H 22′ 43” + 01H 44′ 01” – –

61 FERNANDO BARCELO ARAGON 213 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 56H 25′ 53” + 01H 47′ 11” – –

62 JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI 195 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 56H 26′ 09” + 01H 47′ 27” – –

63 DORIAN GODON 113 AG2R CITROEN TEAM 56H 27′ 56” + 01H 49′ 14” – –

64 JAMES KNOX 5 SOUDAL QUICK-STEP 56H 29′ 29” + 01H 50′ 47” – –

65 ANDREAS LORENTZ KRON 94 LOTTO DSTNY 56H 30′ 20” + 01H 51′ 38” B : 22” –

66 PELAYO SANCHEZ MAYO 208 BURGOS-BH 56H 32′ 33” + 01H 53′ 51” – –

67 ANDREY ZEITS 198 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 56H 32′ 47” + 01H 54′ 05” – –

68 SEAN QUINN 106 EF EDUCATION – EASYPOST 56H 33′ 54” + 01H 55′ 12” – –

69 JESUS HERRADA 151 COFIDIS 56H 34′ 47” + 01H 56′ 05” B : 10” –

70 FELIX ENGELHARDT 122 TEAM JAYCO ALULA 56H 34′ 52” + 01H 56′ 10” – –

71 OIER LAZKANO LOPEZ 146 MOVISTAR TEAM 56H 35′ 49” + 01H 57′ 07” B : 6” –

72 DYLAN VAN BAARLE 27 JUMBO-VISMA 56H 36′ 50” + 01H 58′ 08” – –

73 JORGE ARCAS 142 MOVISTAR TEAM 56H 38′ 09” + 01H 59′ 27” – –

74 IVAN GARCIA CORTINA 145 MOVISTAR TEAM 56H 39′ 02” + 02H 00′ 20” – –

75 ANDER OKAMIKA BENGOETXEA 207 BURGOS-BH 56H 40′ 54” + 02H 02′ 12” B : 6” –

76 MATTEO SOBRERO 127 TEAM JAYCO ALULA 56H 42′ 48” + 02H 04′ 06” – –

77 ANDREA PICCOLO 105 EF EDUCATION – EASYPOST 56H 43′ 07” + 02H 04′ 25” – –

78 IMANOL ERVITI 144 MOVISTAR TEAM 56H 44′ 32” + 02H 05′ 50” – –

79 LUKASZ OWSIAN 176 TEAM ARKEA – SAMSIC 56H 46′ 01” + 02H 07′ 19” – –

80 JON BARRENETXEA GOLZARRI 214 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 56H 46′ 09” + 02H 07′ 27” – –

81 GEOFFREY BOUCHARD 112 AG2R CITROEN TEAM 56H 46′ 44” + 02H 08′ 02” – –

82 FABIO FELLINE 197 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 56H 46′ 50” + 02H 08′ 08” – –

83 JACOPO MOSCA 56 LIDL-TREK 56H 47′ 20” + 02H 08′ 38” – –

84 DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA 104 EF EDUCATION – EASYPOST 56H 47′ 20” + 02H 08′ 38” – –

85 LORENZO GERMANI 65 GROUPAMA – FDJ 56H 50′ 28” + 02H 11′ 46” – –

86 JASHA SÜTTERLIN 47 BAHRAIN VICTORIOUS 56H 50′ 54” + 02H 12′ 12” – –

87 MATHIS LE BERRE 174 TEAM ARKEA – SAMSIC 56H 51′ 13” + 02H 12′ 31” – –

88 BAUKE MOLLEMA 55 LIDL-TREK 56H 52′ 31” + 02H 13′ 49” – –

89 ELIE GESBERT 172 TEAM ARKEA – SAMSIC 56H 53′ 28” + 02H 14′ 46” – –

90 JULIEN BERNARD 52 LIDL-TREK 56H 53′ 29” + 02H 14′ 47” – –

91 DAMIEN TOUZE 115 AG2R CITROEN TEAM 56H 53′ 49” + 02H 15′ 07” – –

92 JOEL NICOLAU BELTRAN 217 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 56H 54′ 47” + 02H 16′ 05” B : 6” –

93 JESUS EZQUERRA MUELA 204 BURGOS-BH 56H 57′ 06” + 02H 18′ 24” – –

94 JONAS KOCH 76 BORA – HANSGROHE 56H 57′ 18” + 02H 18′ 36” – –

95 FILIPPO GANNA 36 INEOS GRENADIERS 56H 57′ 24” + 02H 18′ 42” B : 6” –

96 VADIM PRONSKIY 196 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 56H 58′ 12” + 02H 19′ 30” – –

97 ABEL BALDERSTONE ROUMENS 212 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 56H 59′ 42” + 02H 21′ 00” – –

98 AMANUEL GEHBREIGZABHIER 54 LIDL-TREK 57H 02′ 35” + 02H 23′ 53” – –

99 PIETER SERRY 7 SOUDAL QUICK-STEP 57H 03′ 04” + 02H 24′ 22” – –

100 SYLVAIN MONIQUET 96 LOTTO DSTNY 57H 03′ 19” + 02H 24′ 37” B : 6” –

101 NICO DENZ 72 BORA – HANSGROHE 57H 06′ 05” + 02H 27′ 23” – –

102 JAN MAAS 125 TEAM JAYCO ALULA 57H 06′ 10” + 02H 27′ 28” – –

103 KEVIN LEDANOIS 175 TEAM ARKEA – SAMSIC 57H 07′ 07” + 02H 28′ 25” – –

104 GEOFFREY SOUPE 187 TOTALENERGIES 57H 07′ 17” + 02H 28′ 35” B : 10” –

105 JULIUS JOHANSEN 134 INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY 57H 08′ 05” + 02H 29′ 23” – –

106 SEAN FLYNN 164 TEAM DSM-FIRMENICH 57H 08′ 15” + 02H 29′ 33” B : 4” –

107 THOMAS DE GENDT 91 LOTTO DSTNY 57H 08′ 43” + 02H 30′ 01” – –

108 EDUARDO SEPULVEDA 97 LOTTO DSTNY 57H 10′ 26” + 02H 31′ 44” B : 6” –

109 ANDREA VENDRAME 116 AG2R CITROEN TEAM 57H 11′ 48” + 02H 33′ 06” B : 4” –

110 PAUL LAPEIRA 114 AG2R CITROEN TEAM 57H 14′ 11” + 02H 35′ 29” – –

111 LEWIS ASKEY 63 GROUPAMA – FDJ 57H 14′ 39” + 02H 35′ 57” – –

112 JETSE BOL 203 BURGOS-BH 57H 15′ 54” + 02H 37′ 12” – –

113 MICHAL SCHLEGEL 218 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 57H 18′ 21” + 02H 39′ 39” – –

114 DAVID GONZALEZ LOPEZ 216 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 57H 18′ 27” + 02H 39′ 45” B : 4” –

115 OTTO VERGAERDE 58 LIDL-TREK 57H 19′ 14” + 02H 40′ 32” – –

116 KADEN GROVES 81 ALPECIN-DECEUNINCK 57H 19′ 39” + 02H 40′ 57” B : 48” –

117 JIMMY JANSSENS 86 ALPECIN-DECEUNINCK 57H 20′ 17” + 02H 41′ 35” – –

118 DRIES VAN GESTEL 188 TOTALENERGIES 57H 20′ 18” + 02H 41′ 36” B : 4” –

119 OMAR FRAILE MATARRANZ 37 INEOS GRENADIERS 57H 20′ 25” + 02H 41′ 43” – –

120 JULIUS VAN DEN BERG 108 EF EDUCATION – EASYPOST 57H 22′ 44” + 02H 44′ 02” – –

121 EDWARD THEUNS 57 LIDL-TREK 57H 23′ 03” + 02H 44′ 21” B : 8” –

122 HUGO HOFSTETTER 173 TEAM ARKEA – SAMSIC 57H 24′ 43” + 02H 46′ 01” – –

123 SÉBASTIEN GRIGNARD 93 LOTTO DSTNY 57H 25′ 24” + 02H 46′ 42” – –

124 CYRIL BARTHE 202 BURGOS-BH 57H 25′ 26” + 02H 46′ 44” – –

125 DOMEN NOVAK 16 UAE TEAM EMIRATES 57H 25′ 33” + 02H 46′ 51” – –

126 SAMUELE BATTISTELLA 191 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 57H 25′ 57” + 02H 47′ 15” – –

127 BOY VAN POPPEL 138 INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY 57H 26′ 25” + 02H 47′ 43” B : 4” –

128 WELAY BERHE 123 TEAM JAYCO ALULA 57H 26′ 34” + 02H 47′ 52” – –

129 STEFAN BISSEGGER 102 EF EDUCATION – EASYPOST 57H 27′ 23” + 02H 48′ 41” – –

130 JASON OSBORNE 87 ALPECIN-DECEUNINCK 57H 27′ 47” + 02H 49′ 05” – –

131 HUGO PAGE 135 INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY 57H 28′ 21” + 02H 49′ 39” – –

132 MARIJN VAN DEN BERG 107 EF EDUCATION – EASYPOST 57H 29′ 02” + 02H 50′ 20” B : 8” –

133 EDWARD PLANCKAERT 88 ALPECIN-DECEUNINCK 57H 31′ 24” + 02H 52′ 42” – –

134 MATEVŽ GOVEKAR 43 BAHRAIN VICTORIOUS 57H 31′ 53” + 02H 53′ 11” – –

135 ROMAIN COMBAUD 162 TEAM DSM-FIRMENICH 57H 33′ 09” + 02H 54′ 27” – –

136 KAMIL GRADEK 44 BAHRAIN VICTORIOUS 57H 33′ 58” + 02H 55′ 16” – –

137 FRANÇOIS BIDARD 153 COFIDIS 57H 35′ 03” + 02H 56′ 21” – –

138 JOSE HERRADA 157 COFIDIS 57H 35′ 35” + 02H 56′ 53” – –

139 RUNE HERREGODTS 133 INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY 57H 35′ 38” + 02H 56′ 56” – –

140 TOBIAS BAYER 83 ALPECIN-DECEUNINCK 57H 36′ 23” + 02H 57′ 41” – –

141 ANDRÉ CARVALHO 154 COFIDIS 57H 38′ 06” + 02H 59′ 24” – –

142 PHILLIP CASPER PEDERSEN 6 SOUDAL QUICK-STEP 57H 38′ 40” + 02H 59′ 58” B : 4” –

143 MILAN MENTEN 95 LOTTO DSTNY 57H 39′ 10” + 03H 00′ 28” – –

144 SAMUEL WATSON 68 GROUPAMA – FDJ 57H 39′ 58” + 03H 01′ 16” – –

145 ANTONIO ERIC FAGUNDEZ LIMA 205 BURGOS-BH 57H 40′ 17” + 03H 01′ 35” – –

146 CLÉMENT DAVY 64 GROUPAMA – FDJ 57H 40′ 26” + 03H 01′ 44” – –

147 KIM ALEXANDER HEIDUK 38 INEOS GRENADIERS 57H 41′ 34” + 03H 02′ 52” – –

148 THOMAS BONNET 182 TOTALENERGIES 57H 42′ 07” + 03H 03′ 25” – –

149 JUAN SEBASTIAN MOLANO 15 UAE TEAM EMIRATES 57H 45′ 17” + 03H 06′ 35” B : 16” –

150 MAURICE BALLERSTEDT 82 ALPECIN-DECEUNINCK 57H 45′ 55” + 03H 07′ 13” – –

151 ALBERTO DAINESE 163 TEAM DSM-FIRMENICH 57H 47′ 22” + 03H 08′ 40” – –

152 JARRAD DRIZNERS 92 LOTTO DSTNY 57H 48′ 03” + 03H 09′ 21” – –

153 DAVIDE CIMOLAI 152 COFIDIS 57H 48′ 43” + 03H 10′ 01” – –

154 RUI OLIVEIRA 13 UAE TEAM EMIRATES 57H 50′ 57” + 03H 12′ 15” – –

Foto: Lapresse