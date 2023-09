LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Juan Sebastian Molano trionfa a Saragozza, Groves battuto. Kuss ancora in rosso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.41 Questa la classifica generale aggiornata:

1 SEPP KUSS 24 JUMBO-VISMA 42H 51′ 20” – B : 10” –

2 MARC SOLER 17 UAE TEAM EMIRATES 42H 51′ 46” + 00H 00′ 26” B : 6” –

3 REMCO EVENEPOEL 1 SOUDAL QUICK-STEP 42H 52′ 29” + 00H 01′ 09” B : 22” –

4 PRIMOŽ ROGLIČ 21 JUMBO-VISMA 42H 52′ 52” + 00H 01′ 32” B : 14” –

5 LENNY MARTINEZ 62 GROUPAMA – FDJ 42H 53′ 22” + 00H 02′ 02” B : 6” –

6 JOAO ALMEIDA 12 UAE TEAM EMIRATES 42H 53′ 36” + 00H 02′ 16” – –

7 JONAS VINGEGAARD 28 JUMBO-VISMA 42H 53′ 42” + 00H 02′ 22” B : 8” –

8 JUAN AYUSO 11 UAE TEAM EMIRATES 42H 53′ 45” + 00H 02′ 25” B : 8” –

9 ENRIC MAS 141 MOVISTAR TEAM 42H 54′ 10” + 00H 02′ 50” – –

10 ALEKSANDR VLASOV 71 BORA – HANSGROHE 42H 54′ 34” + 00H 03′ 14” – –

11 MIKEL LANDA 45 BAHRAIN VICTORIOUS 42H 54′ 41” + 00H 03′ 21” – –

12 DAVID DE LA CRUZ 192 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 42H 55′ 54” + 00H 04′ 34” – –

13 HUGH JOHN CARTHY 101 EF EDUCATION – EASYPOST 42H 56′ 16” + 00H 04′ 56” – –

14 STEFF CRAS 181 TOTALENERGIES 42H 57′ 51” + 00H 06′ 31” – –

15 SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 41 BAHRAIN VICTORIOUS 42H 57′ 57” + 00H 06′ 37” – –

17.39 Settima posizione per Alberto Dainese che è rimasto un po’ indietro nel lanciare la volata.

17.38 Seconda vittoria in carriera alla Vuelta per Molano dopo quella di Madrid dello scorso anno, la 23a in generale.

17.37 Non fortunato Kaden Groves che ha perso il pedale quando stava provando a lanciare la volata: l’australiano ha recuperato, ma non è riuscito a battere Molano.

17.36 Questo l’ordine di arrivo:

1 MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates 3:23:35

2 GROVES Kaden Alpecin-Deceuninck 0:00

3 VAN POPPEL Boy Intermarché – Circus – Wanty 0:00

4 OLIVEIRA Rui UAE Team Emirates 0:00

5 THEUNS Edward Lidl – Trek 0:00

6 VAN DEN BERG Marijn EF Education-EasyPost 0:00

7 DAINESE Alberto Team dsm – firmenich 0:00

8 AULAR Orluis Caja Rural – Seguros RGA 0:00

9 PAGE Hugo Intermarché – Circus – Wanty 0:00

10 MENTEN Milan Lotto Dstny 0:00

17.35 Con lo straordinario lancio, Rui Oliveira è arrivato addirittura in quarta posizione, appena dietro a Groves e Van Poppel.

17.34 JUAN SEBASTIAN MOLANO CASTIGA TUTTI A SARAGOZZA! Rui Oliveira l’ha portato fuori con una grande accelerazione e il colombiano ha rifinito il lavoro.

17.33 ULTIMO CHILOMETRO! Groves ha ancora tre uomini da spendere.

17.32 Gruppo che si è notevolmente allungato dopo l’ultima rotonda e un paio di curve insidiose.

17.31 Anche la Jumbo-Visma sempre presente nelle prime posizioni per scongiurare eventuali cadute.

17.30 Arrivano anche gli EF per van der Berg, mentre l’Intermarché era arrivata in testa troppo presto e gli uomini stanno scivolando indietro.

17.29 Ultimi cinque chilometri!

17.27 Mattia Cattaneo si porta davanti al trenino della Soudal Quick-Step con Remco Evenepoel in terza posizione.

17.25 Altra accelerazione impetuosa in gruppo: c’è la lotta delle posizioni per un restringimento della strada. Vingegaard protegge Roglic.

17.24 10 chilometri all’arrivo.

17.22 Groves rinforza la sua maglia verde: 178 punti contro i 79 di Remco Evenepoel che occupa la seconda posizione nella classifica a punti.

17.20 Questo il passaggio al traguardo volante:

1 GROVES Kaden 20 6”

2 ROGLIČ Primož 17 4”

3 PEDERSEN Casper 15 2”

4 VAN DEN BERG Marijn 13

5 KUSS Sepp 10

17.19 Accelerazione che ha allungato il gruppo e alcuni corridori sono rimasti leggermente staccati in coda.

17.18 Evidentemente il vento spira forte, il nervosismo è salito in gruppo e c’è stata una grande accelerazione. Anche Remco Evenepoel si porta nelle prime posizioni.

17.17 Arrivano nelle prime posizioni anche gli uomini della Bahrain-Victorious che danno una netta accelerata al ritmo.

17.15 Roglic fa lo sprint intermedio e si prende quattro secondi di abbuono! Lo sloveno arriva solo dietro a Groves.

17.12 Mancano appena due chilometri al traguardo volante di Villanueva de Gállego.

17.09 Media oraria che è salita attorno ai 43 km/h grazie a questo tratto di discesa nel quale il gruppo ha decisamente accelerato.

17.06 Come prevedibile, Jetse Bol viene eletto combattivo di giornata in questa dodicesima tappa.

17.03 Siamo entrati negli ultimi 30 chilometri.

17.00 Atmosfera molto distesa in gruppo: in tanti parlano specie in coda. Domani ci sarà un tappone sui Pirenei e oggi i corridori stanno prendendo la frazione con una certa leggerezza.

16.57 Dietro al trenino della Alpecin-Deceunick, ci sono anche uomini della UAE Team Emirates per Juan Sebastian Molano che farà la volata e proverà a insediare Kaden Groves.

16.54 Ripreso ancora una volta Jetse Bol: in testa al plotone rimangono gli uomini della Alpecin-Deceunick. Tra circa 20 km ci sarà il traguardo volante.

16.51 Terminato il tratto di falsopiano, adesso strada a favore fino al traguardo finale.

16.49 Jousseaume si riavvicina ancora all’automedica per farsi disinfettare le ferite al gomito destro e al fianco destro.

16.47 Jetse Bol rilancia! Non ci sta l’olandese della Burgos-BH: appena il gruppo è tornato sotto, è ripartito in solitaria. Appare ormai sicuro il premio di combattivo di giornata.

16.45 Il plotone raggiunge i due battistrada: a 44 chilometri dal traguardo finisce l’avventura di questa coppia.

16.43 Gruppo che si porta a 15 secondi dai battistrada e Jetse Bol attacca per cercare di garantirsi il premio di combattivo di giornata.

16.41 In difficoltà in questa fase il francese Alan Jousseaume (TotalEnergies): il transalpino è caduto all’inizio di questa tappa e ora fatica a rimanere in gruppo.

16.39 A breve terminerà questo tratto di falsopiano, poi ci sarà discesa e pianura per arrivare al traguardo finale di Saragozza.

16.36 Siamo entrati negli ultimi 50 chilometri di questa dodicesima tappa.

16.34 Plotone che non vuole forzare troppo la mano: può convenire tenere a questo distacco i due battistrada per evitare altre evasioni e attacchi in questa fase.

16.31 In testa al gruppo ci sono cinque uomini della Alpecin-Deceunick a fare il ritmo e il divario sta calando chilometro dopo chilometr.

16.28 Continua a calare il vantaggio dei due battistrada: 40’’ ora.

16.25 Ricordiamo chi c’è al comando della corsa: Abel Balderstone (Caja Rural – Seguros RGA) e Jetse Bol (Burgos-BH).

16.22 A tirare in testa al gruppo c’è sempre l’Alpecin-Deceuninck.

16.18 Mancano 60 km al traguardo.

16.15 Qualche minuto fa Samuele Battistella si è recato all’auto medica per farsi curare dopo la caduta di un’ora fa.

16.12 Superate da poco le due ore di corsa. La media dei primi 120 minuti è stata di 43,5 km/h.

16.08 Tra circa 40 km ci sarà il traguardo volante di Villanueva de Gállego.

16.05 Ritmo molto tranquillo in gruppo. Nonostante questo, i due fuggitivi non riescono più a guadagnare secondi.

16.01 Mancano 70 km al traguardo.

15.58 Continua a scendere il vantaggio dei battistrada: 1’05” ora.

15.55 Ecco un’immagine dei fuggitivi:

15.52 È finito da poco il lungo tratto in discesa. Adesso comincerà un lungo falsopiano (non catalogato come GPM) che andrà avanti fino al km 110.

15.48 Intanto è sceso a 1’20” il vantaggio di Abel Balderstone (Caja Rural – Seguros RGA) e Jetse Bol (Burgos-BH).

15.45 A meno di clamorose sorprese, oggi non cambierà la top ten della graduatoria per la maglia rossa. Lo stesso non si può dire per la tappa di domani, visto che ci sarà l’arrivo sul Col du Tourmalet (18.8 km al 7.4% di pendenza media) dopo altri tre GPM.

15.42 Ricordiamo nel frattempo la top ten della classifica generale:

1 KUSS Sepp Jumbo-Visma 20 35:52:38

2 SOLER Marc UAE Team Emirates 0:26

3 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 1:09

4 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 1:36

5 MARTINEZ Lenny Groupama – FDJ 2:02

6 ALMEIDA João UAE Team Emirates 2:16

7 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 2:22

8 AYUSO Juan UAE Team Emirates 2:25

9 MAS Enric Movistar Team 2:50

10 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 3:14

15.39 Nel frattempo è risalito a 1’50” il vantaggio dei fuggitivi. Ovviamente il gruppo non ha nessuna intenzione di andare a riprendere i battistrada ora.

15.36 Il francese Alan Jousseaume (TotalEnergies) ha riportato brutte ferite nella caduta di poco fa, ma per ora è in gruppo.

15.32 Tra 75 km ci sarà il traguardo volante di Villanueva de Gállego.

15.28 Prosegue l’azione della coppia al comando.

15.24 100 chilometri al traguardo.

15.21 Ricordiamo i protagonisti dell’azione di giornata: Abel Balderstone (Caja Rural – Seguros RGA) e Jetse Bol (Burgos-BH).

15.18 Margine che cala ancora, adesso siamo a 1’20”. Il gruppo ora rallenterà per non andare a riprendere i fuggitivi.

15.15 1’46” il vantaggio dei due fuggitivi.

15.11 Il francese Alan Jousseaume all’auto medica per farsi visitare dopo la caduta.

15.09 Tra i coinvolti anche l’azzurro Battistella.

15.07 Nonostante un ritmo non indiavolato, caduta nel plotone principale. Coinvolti sei uomini.

15.03 In chiave Maglia Verde Groves ha già praticamente ipotecato la classifica, pochissimi rivali per l’australiano.

15.00 Risale a 2’30” il margine.

14.56 Tratto di breve salita ora per i corridori, non contrassegnato come GPM.

14.52 Adesso ne mancano 120 al traguardo.

14.50 Questa fase della corsa sarà poco emozionante, lo spettacolo ci sarà negli ultimi 10 chilometri.

14.47 Margine stabile a 2′.

14.40 Ricordiamo i due attaccanti: Abel Balderstone (Caja Rural – Seguros RGA) e Jetse Bol (Burgos-BH).

14.35 A guidare l’inseguimento ovviamente l’Alpecin-Deceuninck di Kaden Groves.

14.31 134 chilometri al traguardo.

14.27 2′ di vantaggio per gli attaccanti.

14.24 Il gruppo si ferma, lievita il margine dei due.

14.21 40” di margine per i due al comando.

14.18 Il gruppo rallenta e non insegue, è forse già l’attacco giusto.

14.14 Primo attacco: ci provano Abel Balderstone (Caja Rural – Seguros RGA) e Jetse Bol (Burgos-BH).

14.11 PARTITA UFFICIALMENTE LA DODICESIMA TAPPA!

14.09 Nel tratto di trasferimento problema meccanico per Egan Bernal (Ineos Grenadiers).

14.06 Statistica interessante: nonostante la giovanissima età, questo è già il 250mo giorno di gara per Remco Evenepoel.

14.02 Iniziato il tratto di trasferimento.

13.59 Ricordiamo che in Maglia Rossa c’è sempre Sepp Kuss: l’americano continua a stupire e sogna in grande.

13.56 Alle 14.10 il via ufficiale di questa frazione.

13.53 Corridori che stanno per completare le fasi del foglio firma.

13.51 Frazione dunque dedicata ai velocisti. I primi 70 km saranno prevalentemente in discesa (eccetto un piccolo dentello), poi comincerà un lungo falsopiano (non catalogato come GPM) che andrà avanti fino al km 110. Una volta scollinati, i corridori dovranno percorrere un’altra discesa per arrivare nel tratto in pianura che proseguirà fino all’arrivo.

13.48 In programma oggi la Ólvega Saragozza di 150,6 chilometri, senza GPM da affrontare.

13.45 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della dodicesima tappa della Vuelta a España 2023.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima tappa della Vuelta a España 2023. Dopo diverse frazioni senza respiro, i velocisti tornano ad avere una chance prima dell’arrivo del Tourmalet.

Si parte da Ólvega per arrivare a Saragozza: 150.6 km che non presentano alcun gran premio della montagna lungo il percorso. I primi 70 km saranno prevalentemente in discesa (eccetto un piccolo dentello), poi comincerà un lungo falsopiano (non catalogato come GPM) che andrà avanti fino al km 110. Una volta scollinati, i corridori dovranno percorrere un’altra discesa per arrivare nel tratto in pianura che proseguirà fino all’arrivo.

Il grande favorito sarà ancora Kaden Groves che ha già conquistato due tappe in questa Vuelta: il corridore della Alpecin-Deceunick sembra avere una marcia in più rispetto agli avversari. Occhio anche a Filippo Ganna che potrebbe fare la volata e ha dimostrato di essere in grande condizione, entrando in fuga ieri e vincendo la cronometro l’altro ieri. Occasione anche per Alberto Dainese, ma attenzione al colombiano Juan Sebastian Molano, secondo nella tappa di Tarragona.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della dodicesima tappa della Vuelta a España 2023. Si comincia alle 13.45. Buon divertimento.

