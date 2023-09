Classifica Vuelta a España 2023, dodicesima tappa: Kuss in Maglia Rossa, 4° Roglic si avvicina a Evenepoel

Definita la classifica generale della Vuelta a España 2023 dopo la dodicesima tappa. La Ólvega-Zaragoza è stata la classifica frazione per velocisti e ha esaltato le qualità delle squadre per portare il gruppo allo sprint. Non c’erano GPM, nonostante i metri di dislivello fossero presenti.

Il riferimento è alla parte del percorso dopo circa 100 dei 150,6 chilometri in programma: una salita di 2,8 chilometri al 3,7%, nulla però di così impegnativo. A seguire i corridori hanno affrontato una discesa per proiettarsi al traguardo nel migliore dei modi.

In vetta alla classifica si è confermato Sepp Kuss. Il corridore della Jumbo-Visma ha un margine di vantaggio 26″ su Marc Soler (UAE Team Emirates) e di 1’09” sul belga Remco Evenepoal (Soudal – Quick Step). Quarto lo sloveno Primoz Roglic a 1’32” e più vicino al rivale belga.

CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2023 (dodicesima tappa)

1 -KUSS Sepp Jumbo-Visma 20 42:51:20

2 -SOLER Marc UAE Team Emirates 0:26

3 -EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 1:09

4 -ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 1:32

5 -MARTINEZ Lenny Groupama – FDJ 2:02

6 -ALMEIDA João UAE Team Emirates 2:16

7 -VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 2:22

8 -AYUSO Juan UAE Team Emirates 2:25

9 -MAS Enric Movistar Team 2:50

10 -VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 3:14

11 -LANDA Mikel Bahrain – Victorious 3:21

12 -DE LA CRUZ David Astana Qazaqstan Team 4:34

13 -CARTHY Hugh EF Education-EasyPost 4:56

14 – UIJTDEBROEKS Cian BORA – hansgrohe 5:16

15 – CRAS Steff TotalEnergies 6:31

16 – BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 6:37

17 – RUBIO Einer Augusto Movistar Team ,,

18 – THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 7:34

19 – RODRÍGUEZ Cristián Team Arkéa Samsic 8:26

20 – ROCHAS Rémy Cofidis 9:01