Calcio femminile, chi Ã¨ Andrea Soncin: il nuovo CT della Nazionale italiana con nessuna esperienza nel movimento

La Nazionale Italiana di calcio femminile ha un nuovo Commissario Tecnico. Andrea Soncin è stato nominato dalla FIGC per guidare le azzurre dopo la traumatica avventura ai recenti Mondiali, conclusi con l’eliminazione nella fase a gironi e l’esonero di Milena Bertolini. Sarà un compito estremamente difficile per l’allenatore, che eredita un gruppo in grande difficoltà e sfiduciato dopo due esperienze avare di risultati. Il 45enne avrà al suo fianco Viviana Schiavi, ex azzurra e nella passata stagione a capo dell’Italia Under 16. La presentazione ufficiale del nuovo staff avrà luogo lunedì 18 settembre a Coverciano, quattro giorni prima dell’esordio in Nations League contro la Svizzera a San Gallo (questa kermesse è importante perché mette in palio i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024).

Andrea Soncin ha un buon passato da giocatore, ricoprendo il ruolo di attaccante soprattutto tra Venezia, Atalanta, Ascoli, Padova e Grosseto (tra Serie A e Serie B). Ha chiuso la propria carriera agonistica nel 2017 con 161 gol all’attivo. Proprio nel 2017 è entrato a far parte dello staff tecnico delle giovanili del Venezia, dove ha allenato l’under 17 per un paio di stagioni e nel 2020 è stato nominato collaboratore tecnico della prima squadra. Nel 2021 è stato promosso alla guida della Primavera e nel 2022 è subentrato ad interim come allenatore della prima squadra, guidando i lagunari in cinque partite di Serie A (1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte) e in una di Serie B (persa).

Si tratta di un tecnico che sta muovendo i suoi primi passi nel calcio che conta, ma che non ha la minima esperienza nel settore femminile. Per il momento si tratta di un universo totalmente sconosciuto a livello professionale per il nativo di Vigevano, che dovrà inserirsi nell’ambiente (in questo senso sarà prezioso l’affiancamento di Viviana Schiavi). La sfida sarà davvero enorme per Andrea Soncin, che già tra due settimane dovrà cercare di ottenere il primo risultato in un match fondamentale. Dopo più di un mese di trattative e con tanti nomi papabili vagliati dai piani alti della Federcalcio, arriva la tanto attesa nomina del nuovo CT, chiamato a una missione davvero improba: portare il calcio femminile in auge.

Foto: Lapresse