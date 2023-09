Basket, Mondiali 2023: la Germania rischia grosso, ma in volata batte la Lettonia

È iniziata la seconda giornata dei quarti di finale della Coppa del Mondo di basket e sul parquet della Mall of Asia Arena di Manila sono scese Germania e Lettonia. Di fronte, dunque, una delle favorite al titolo, una Germania sin qui perfetta, e la grande sorpresa dei Mondiali, la Lettonia di Banchi, che dopo aver portato a casa gli scalpi di Francia e Spagna punta al tris con i tedeschi. Ecco come è andata.

Avvio complicato per la Germania nei primi istanti del match, con il nervosismo di un quarto di finale porta a qualche errore di troppo in attacco. Serve una tripla di Obst per sbloccare i tedeschi, con i lettoni che sono lì, pienamente in partita. Continua a sbagliare la Germania e Lettonia che va sul +10 con due triple di Bertans alla metà del quarto. Una tripla di Voigtmann prova a sbloccare i tedeschi, ma continuano le palle perse per la Germania, con uno Schroder impalpabile. Un rientrante Franz Wagner si sblocca e si va al primo stop con la Lettonia avanti 16-13, forte delle tre triple di Bertans.

Avvio di secondo quarto di marca tedesca, parziale di 4-0, con Lo che ruba una gran palla, e Germania per la prima volta in vantaggio. Ora la squadra di Herbert ha alzato il livello difensivo, trova qualche canestro e può allungare sul +5, nonostante Schroder sia ancora fermo a zero punti. Risponde, però, la Lettonia, complice anche qualche brutto tiro tedesco, e ripassa avanti e si gioca punto a punto. Match equilibratissimo, merito di Bertans (12 punti) e Smits da un lato, ma anche demerito di uno Schroder che chiude il primo tempo con 0/9 al tiro e un -12 con lui in campo. Nel finale si sblocca, invece, Maodo Lo e si va al riposo con la Germania avanti 36-34.

La ripresa riparte con il solito Bertans che mette una tripla subendo fallo e Lettonia di nuovo avanti. Servono, invece, 13 tiri a Schroder prima di trovare i primi due punti della partita. Non si sblocca, invece, l’equilibrio sul parquet e si continua a lottare punto a punto. La Germania si affida ai tiri di Obst per tenere sotto pressione i lettoni e poi canestro di Schroder per il +4 a meno di due minuti dall’ultimo stop. Bertans riavvicina i lettoni, poi canestro tedesco e si va all’ultimo stop sul 62-59 per la Germania.

Lo strappo decisivo i tedeschi provano a piazzarlo a inizio ripresa. Franz Wagner, poi Bonga da oltre l’arco e Moritz Wagner mettono a segno un parziale di 8-0 e Lettonia spalle al muro. Le triple tengono vivi i ragazzi di Banchi, con Smits che da oltre l’arco firma il -5. Una giocata da tre punti di Schroder, però, rilancia la Germania e la Lettonia è veramente spalle al muro. Due liberi di Zagars valgono il -4 a 90 secondi dalla fine. Ancor a Zagars firma il -2, poi dalla lunetta riallunga Theis a 50” dalla sirena. Ancora Zagars, poi sbaglia Schroder e Bertans ha la tripla della vittoria, ma non trova il canestro e la Germania soffrendo va in semifinale vincendo 81-79.

GERMANIA-LETTONIA 81-79

GERMANIA: Bonga 3, Lo 6, Giffey n.e., Voigtmann* 3, F.Wagner 16, Theis* 9, M.Wagner 12, Schroder* 9, Hollatz 0, Thiemann* 10, Obst* 13, Kramer ne. All. Herbert

LETTONIA: R.Kurucs* 7, Dav.Bertans* 20, Dai.Bertans n.e., Smits* 14, Strautins 0, Cavars 0, Skele 0, Grazulis* 8, Pasecniks n.e., A.Kurucs 2, Zagars* 24, Zoriks 4. All. Banchi

Foto: fiba.basketball