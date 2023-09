LIVE Musetti-Safiullin, ATP Chengdu 2023 in DIRETTA: semifinale importante per il toscano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale dell’ATP 250 di Chengdu che vede Lorenzo Musetti affrontare il russo Roman Safiullin. Entrambi giocano per cercare di raggiungere la prima finale nel 2023.

Per Musetti, infatti, questo 2023 è stato finora totalmente avaro di approdi all’ultimo atto, nonostante una buonissima serie che lo ha già visto raggiungere tre volte le semifinali e altre sei i quarti. L’italiano, però, ha potuto misurarsi sempre più costantemente con i big, confermando di essere uno tra gli uomini da tenere sempre d’occhio in qualsiasi torneo.

Safiullin, invece, cerca gloria in un anno nel quale soprattutto la seconda metà dell’anno lo ha premiato, in particolare con il quarto di finale a Wimbledon che gli ha permesso di entrare nei 50. E ha un piccolo ricordo favorevole, a livello Challenger nel 2019 a Bergamo, e il livello era quello di primo turno.

Chi vincerà potrà sfidare uno tra il tedesco Alexander Zverev, non apparso nella sua miglior forma in terra cinese, ma comunque sempre più in corsa per le ATP Finals di Torino, e il bulgaro Grigor Dimitrov, che regalerebbe senz’altro una quota spettacolo all’atto finale.

Il match tra Lorenzo Musetti e Roman Safiullin si giocherà alle ore 11:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

