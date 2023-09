Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Misano 2023: Bagnaia podio di forza. Martin vince e accorcia

Oggi pomeriggio si è disputata la Sprint Race del GP di San Marino 2023, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Misano. Grandi emozioni come sempre nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa delle qualifiche di questa mattina, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto sulla pista asciutta del tracciato intitolato a Marco Simoncelli.

Jorge Martin ha vinto la Sprint Race del GP di Misano. Lo spagnolo è scattato dalla pole position e ha giganteggiato nel corso dei tredici giri, imponendosi in sella alla sua Ducati Pramac e ribadendo di essere in piena lotta per la conquista del titolo iridato. Eccellente secondo posto per Marco Bezzecchi, che ha provato ad avvicinarsi all’iberico ma che poi nel finale ha dovuto desistere con la sua Ducati del Mooney VR46 Racing Team.

Francesco Bagnaia è tornato in gara dopo il terribile incidente della scorsa settimana a Barcellona e il Campione del Mondo è riuscito a distinguersi, pur in condizioni fisiche non perfette. Il piemontese è scattato dalla terza piazzola con la sua Ducati ufficiale, si è issato provvisoriamente al secondo posto, poi ha subito il sorpasso da parte di Bezzecchi e successivamente ha lottato strenuamente per portare a casa il terzo posto. Il ribattezzato Pecco è riuscito ad avere la meglio sulle KTM di Dani Pedrosa e Brad Binder.

Sesto posto per l’Aprilia di Maverick Vinales, a precedere Luca Marini (compagno di squadra di Bezzecchi) e Aleix Espargarò con l’altra ufficiale di Noale. Alex Marquez e Marc Marquez hanno completato la top-10. Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica della Sprint Race del GP di San Marino 2023, tappa del Mondiale MotoGP.

ORDINE ARRIVO SPRINT RACE GP SAN MARINO MOTOGP 2023

1. Jorge Martin (Ducati)

2. Marco Bezzecchi (Ducati)

3. Francesco Bagnaia (Ducati)

4. Dani Pedrosa (KTM)

5. Brad Binder (KTM)

6. Maverick Vinales (Aprilia)

7. Luca Marini (Ducati)

8. Aleix Espargarò (Aprilia)

9. Alex Marquez (Ducati)

10. Marc Marquez (Honda)

11. Raul Fernandez (Aprilia)

12. Miguel Oliveira (Aprilia)

13. Johann Zarco (Ducati)

14. Fabio Quartararo (Yamaha)

15. Pol Espargarò (KTM)

16. Franco Morbidelli (Yamaha)

17. Jack Miller (KTM)

18. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

19. Augusto Fernandez (KTM)

20. Stefan Bradl (Energica)

21. Michele Pirro (Ducati)

22. Takaaki Nakagami (Honda)

23. Joan Mir (Honda)

Foto: Valerio Origo