MotoGP, GP Giappone 2023: battaglia campale tra Bagnaia, Martin e Bezzecchi nel sabato di Motegi

Tensione altissima a Motegi in vista delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio del Giappone 2023, valevole come quattordicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Domani il circuito Twin Ring metterà in palio la pole position ed i primi punti del weekend, per un sabato che si preannuncia infuocato nel confronto diretto per il titolo.

I tre candidati all’iride sono tutti già ammessi in Q2 e si daranno battaglia nel time-attack per ottenere la miglior posizione possibile in griglia per le due manche del fine settimana nipponico. Francesco Bagnaia è reduce dalla pesante caduta di Nuova Delhi e va dunque a caccia di riscatto per respingere il tentativo di rimonta dei suoi più diretti inseguitori in classifica generale.

Pecco non ha brillato nelle prime prove libere, trovando però la zampata nel momento decisivo sul giro secco e chiudendo il venerdì in seconda posizione a soli 29 millesimi dalla KTM di Brad Binder e davanti al resto della concorrenza. Il piemontese della Ducati ha rifilato infatti oltre tre decimi a Jorge Martin e quattro a Marco Bezzecchi, rispettivamente quarto e quinto nelle pre-qualifiche dietro all’Aprilia di Aleix Espargarò.

Martinator e Bez si candidano comunque alla pole position e al successo nella Sprint Race, con l’obiettivo di accorciare ulteriormente le distanze nei confronti di Bagnaia in campionato. Lo spagnolo del Team Pramac deve recuperare 13 punti al campione del mondo in carica, mentre il romagnolo del Team Mooney VR46 è distante 44 punti dalla testa del Mondiale.

Oltre a Binder, sempre molto temibile specialmente nella mini-gara dopo aver firmato il nuovo record della pista, possono ambire a qualcosa di importante tra qualifiche e Sprint anche le Ducati di Johann Zarco e Fabio Di Giannantonio, le Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Viñales, la KTM di Jack Miller e la Honda di Marc Marquez.

