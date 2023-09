MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race sabato 30 settembre: programma GP Giappone 2023, tv streaming, guida Sky e TV8

Messo in archivio il fine settimana del Gran Premio d’India (prima volta nella storia), prosegue immediatamente il Motomondiale 2023. Da Nuova Delhi ci si trasferisce sul circuito di Motegi, in vista del weekend del Gran Premio del Giappone, quattordicesimo appuntamento della stagione. E’ un weekend fondamentale per tutte le tre classi, in particolare MotoGP e Moto3 che vedono grande equilibrio nel campionato piloti.

Siamo nella fase decisiva del campionato. Dopo la doppietta India-Giappone, infatti, vivremo due triplette consecutive. Si inizierà con la tournée “asiatico-oceanica” Indonesia-Australia-Thailandia tra il 15 e il 29 ottobre, quindi si chiuderà l’annata con altre due gare in Asia e l’ultima europea: Malesia-Qatar-Valencia tra il 12 e il 26 novembre.

In MotoGP si è riaperta la corsa al Mondiale: Francesco Bagnaia è caduto infatti nella gara domenicale del Gran Premio d’India, permettendo a Jorge Martin di rifarsi sotto e accorciare a soli 13 punti di ritardo. Anche Marco Bezzecchi è dentro a questa lotta, essendo a 44 punti da Pecco.

Il sabato del Gran Premio del Giappone sarà trasmesso dal canale tematico Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) per tutte le sessioni. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili gratis in diretta e in chiaro qualifiche e Sprint Race. In streaming si potrà seguire su NOW e Sky Go e tv8.it per qualifiche e Sprint Race.

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2023 MOTOMONDIALE

Sabato 30 settembre

Ore 1.40-2.10 Prove libere 3 Moto3

Ore 2.25-2.55 Prove libere 3 Moto2

Ore 3.10-3.40 Prove libere MotoGP

Ore 3.50-4.05 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 4.15-4.30 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 5.50-6.05 Qualifiche 1 Moto3

Ore 6.15-6.30 Qualifiche 2 Moto3

Ore 6.45-7.00 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 7.10-7.25 Qualifiche 2 Moto2

Ore 8.00-8.45 Sprint Race MotoGP

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208) per ogni turno, TV8 per qualifiche e Sprint Race.

Diretta streaming: NOW e Sky Go, tv8.it per qualifiche e Sprint Race.

Diretta Live: OA Sport

