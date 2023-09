Moto2, Chantra e Ogura firmano la doppietta a Motegi in qualifica, Acosta fuori dalla prima fila, Arbolino 13Â°

Doppietta dei padroni di casa della IDEMITSU Honda Team Asia nel Gran Premio del Giappone a Motegi! Pole position con tanto di record della pista per Somkiat Chantra, la seconda della carriera in Moto2: battuto per poco più di un decimo Ai Ogura. La notizia è Pedro Acosta fuori dalla prima fila e quarto, mentre Tony Arbolino è solo tredicesimo.

Arrivano dei tempi particolarmente competitivi sin dal Q1: si qualifica con un certo margine Darryn Binder con il crono di 1:50.294 che ieri sarebbe stato vicino ai tempi di Acosta nella classifica combinata. All’inizio della sessione è un po’ in sordina Alonso Lopez che si scalda nel finale con un eccezionale 1:50.089, andando vicino al record della pista. Si qualificano per il Q2 anche Zonta van den Goorbergh che arriva a 265 millesimi da Lopez e Jake Dixon a 279 millesimi dal leader.

Anche nel Q2 i tempi sono subito impressionanti: si parte con un 1:50.362 di Fermìn Aldeguer che fa subito ballare il record della pista, così come manca di un soffio il primato di Zarco anche Somkiat Chantra (1:49.977 per il thailandese). Proprio Chantra batte il record del tracciato al secondo tentativo: 1:49.898.

Pedro Acosta sale di rendimento con il passare dei minuti: inizialmente il leader del mondiale tasta il terreno facendo segnare un buon 1:50.131 a poco più di due decimi da Chantra, mentre chi è in grande difficoltà è Tony Arbolino, quattordicesimo al primo tentativo, appena dietro a Dennis Foggia. Tra Acosta e Chantra ci sono Ogura a un decimo dal thailandese e Dixon a 214 millesimi. Acosta non riesce ad entrare in prima fila e Arbolino chiude mestamente tredicesimo.

Foto: Valerio Origo