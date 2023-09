MotoGP TV8, gara GP India 2023: orario 24 settembre, programma in chiaro, streaming

Domenica 24 settembre (ore 12.00) andrà in scena la gara del GP d’India 2023, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito di Buddh. I piloti si sfideranno a viso aperto per conquistare la vittoria nel Gran Premio, dopo la disputa della gara veloce nella giornata di ieri. La griglia di partenza è definita dalle qualifiche di sabato mattina: prosegue la lotta per il titolo iridato tra Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Jorge Martin su un tracciato al suo esordio nel Motomondiale

A che ora la MotoGP su TV8? Le gare del GP d’India saranno trasmesse in diretta, gratis e in chiaro, su TV8 nella giornata di domenica 24 settembre: la MotoGP alle ore 12.00, la Moto2 alle 10.15 e la Moto3 alle 09.00. Gli appassionati di MotoGP potranno seguire l’evento in tempo reale, per non perdersi davvero nulla. Per gli abbonati sarà disponibile anche la diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208).

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8? PROGRAMMA GARA GP INDIA

Domenica 24 settembre

09.00-09.35 Moto3, gara – Diretta tv su TV8

10.15-10.55 Moto2, gara – Diretta tv su TV8

12.00-12.50 MotoGP, gara – Diretta tv su TV8

PROGRAMMA GARA GP INDIA MOTOGP 2023: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) per le gare di tutte le classi; Sky Sport MotoGP (canale 208) per il warm-up della MotoGP e le gare di tutte le classi, per gli abbonati; TV8 per le gare di tutte le classi, gratis e in chiaro.

Diretta streming: tv8.it per le gare di tutte le classi, gratis; Sky Go e NOW per il warm-up della MotoGP e le gare di tutte le classi.

Diretta Live testuale: OA Sport per il warm-up della MotoGP e le gare di tutte le classi.

