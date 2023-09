Moto2, Acosta vince anche il GP d’India e vola via nel Mondiale. 2Â° Arbolino, out Dixon e Vietti

Pedro Acosta rispetta il pronostico della vigilia e domina il Gran Premio d’India 2023, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2. Secondo successo consecutivo dopo Misano e sesta vittoria dell’anno per il giovane fenomeno spagnolo del Team Red Bull KTM Ajo, che si porta a quota 9 affermazioni nella categoria per un totale di 15 nel Motomondiale contando anche la Moto3.

Leadership iridata sempre più solida per lo Squalo di Mazarrón, che ha guadagnato altri 5 punti sul suo più diretto inseguitore Tony Arbolino andando in fuga nei primi giri e mantenendo un passo impressionante fino al traguardo. Secondo posto incoraggiante per il lombardo del Team Marc VDS, che torna finalmente sul podio dopo un digiuno di cinque GP dimostrando di aver ritrovato la competitività di inizio stagione.

Terza posizione per lo statunitense Joe Roberts, che ha avuto la meglio all’ultimo giro sul rookie spagnolo Sergio Garcia dopo un duello a dir poco spettacolare. Da segnalare in chiave azzurra l’undicesima piazza di Dennis Foggia, mentre Alberto Surra è rimasto alle porte della zona punti arrivando 17° in una corsa caratterizzata però da tante cadute e da un incidente in partenza alla staccata di curva 1 che ha provocato la bandiera rossa e l’accorciamento della durata del GP, oltre al ritiro di Celestino Vietti.

Grazie alla vittoria di Nuova Delhi, Acosta allunga a +39 su Arbolino, +90 su Dixon e +120 su Canet e Lopez in campionato quando mancano sette gare alla fine.

CLASSIFICA GP INDIA 2023 MOTO2

1 Pedro ACOSTA 37 22:29.844 22:29.844 1:53.224 Red Bull KTM Ajo Kalex 2 Tony ARBOLINO 14 3.543 3.543 1:53.200 ELF Marc VDS Racing Team Kalex 3 Joe ROBERTS 16 2.963 6.506 1:53.762 Italtrans Racing Team Kalex 4 Sergio GARCIA 11 0.871 7.377 1:54.428 Pons Wegow Los40 Kalex 5 Manuel GONZALEZ 18 0.526 7.903 1:52.952 Correos Prepago Yamaha VR46 Team Kalex 6 Zonta VD GOORBERGH 84 3.534 11.437 1:53.647 Fieten Olie Racing GP Kalex 7 Darryn BINDER 15 0.207 11.644 1:53.531 Liqui Moly Husqvarna Intact GP Kalex 8 Barry BALTUS 7 0.581 12.225 1:53.839 Fieten Olie Racing GP Kalex 9 Marcos RAMIREZ 24 0.353 12.578 1:53.565 Forward Team Forward 10 Filip SALAC 12 0.212 12.790 1:53.378 QJMOTOR Gresini Moto2™ Kalex 11 Dennis FOGGIA 71 0.472 13.262 1:53.650 Italtrans Racing Team Kalex 12 Fermín ALDEGUER 54 0.789 14.051 1:53.489 GT Trevisan SpeedUp Boscoscuro 13 Izan GUEVARA 28 1.199 15.250 1:53.516 GASGAS Aspar Team Kalex 14 Albert ARENAS 75 5.667 20.917 1:53.644 Red Bull KTM Ajo Kalex 15 Sean Dylan KELLY 4 2.369 23.286 1:55.319 Onlyfans American Racing Kalex 16 Borja GOMEZ 72 3.924 27.210 1:54.891 Fantic Racing Kalex 17 Alberto SURRA 67 1.009 28.219 1:56.662 18 Bo BENDSNEYDER 64 4.926 33.145 1:54.699 Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 19 Sam LOWES 22 21.303 54.448 1:52.478 ELF Marc VDS Racing Team Kalex 20 Rory SKINNER 33 11.623 1:06.071 2:34.070 21 Ai OGURA 79 -16.524 49.547 1:53.154 IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 22 Alonso LOPEZ 21 30.765 1:20.312 1:53.851 GT Trevisan SpeedUp Boscoscuro 23 Taiga HADA 23 10.117 1:30.429 1:54.063 NC Kohta NOZANE 5 -1:28.715 1:54.731 Correos Prepago Yamaha VR46 Team Kalex NC Jeremy ALCOBA 52 -7:15.608 1:53.711 QJMOTOR Gresini Moto2™ Kalex NC Jake DIXON 96 -15:34.756 3:07.217 GASGAS Aspar Team Kalex NC Aron CANET 40 -19:39.413 2:50.431 Pons Wegow Los40 Kalex NC Somkiat CHANTRA 35 IDEMITSU Honda Team Asia Kalex NC Celestino VIETTI 13 Fantic Racing Kalex

Credit: LiveMedia/Valerio Origo