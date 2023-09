F1, Fernando Alonso: “Sorpreso dal nostro passo, la gara Ã¨ andata bene. Era troppo presto per il primo pit-stop…”

Archiviata l’infelice parentesi di Marina Bay, Fernando Alonso disputa una buona gara a Suzuka e conclude in ottava posizione il Gran Premio del Giappone 2023, valido come sedicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il veterano spagnolo dell’Aston Martin, autore di una partenza strepitosa con gomme soft dal 10° al 6° posto, ha poi pagato dazio rispetto alle Mercedes sulla lunga distanza effettuando un pit-stop anticipato.

“Sono un po’ sorpreso, la gara è andata bene. La macchina è andata più veloce di quanto pensassi. Ero a mio agio dietro la Ferrari e davanti alla Mercedes, poi all’improvviso mi hanno chiamato ai box ed era troppo presto. Volevamo coprire l’undercut di Tsunoda ma la nostra gara oggi non era contro le AlphaTauri, era con altri avversari“, spiega il due volte campione iridato (fonte: Marca).

“Il nostro DRS non è ancora del tutto efficace, lo apriamo e la macchina davanti continua ad allontanarsi. Dobbiamo migliorare in quell’aspetto. Il passo gara è stato sorprendente, sinceramente non me lo aspettavo. Avremmo potuto essere davanti a una delle Mercedes, quella di Russell, se tutto fosse andato bene. Anche se soffriamo ancora molto quando non siamo in aria pulita“, prosegue Alonso.

Sul team radio del muretto box in cui gli è stato chiesto di non toccare i cordoli in seguito ad un problema riscontrato sull’altra Aston Martin di Stroll: “Non ho ascoltato la squadra quando mi hanno detto di non salire sui cordoli. Già ho tanto da fare con quello che ho in macchina per stare in mezzo alla pista. Ho dato il massimo per cercare il miglior risultato possibile“.

