TRA LE MAGNIFICHE 8! L’Italia batte Porto Rico e torna ai quarti dei Mondiali di basket 25 anni dopo!

L’Italia è tra le prime otto del mondo! Straordinaria impresa della squadra di Gianmarco Pozzecco, che si qualifica per i quarti di finale del Mondiale dopo aver battuto Porto Rico per 73-57 . Per la prossima avversaria gli azzurri dovranno attendere gli esiti di Serbia-Repubblica Dominicana e Stati Uniti-Litunia, ma ora è solo il momento di celebrare un meraviglioso traguardo che mancava al basket italiano da venticinque lunghissimi anni.

Un’altra vittoria di squadra, con una difesa strepitosa ed un lavoro a rimbalzo eccezionale come dimostrano i 19 rimbalzi offensivi. Giampaolo “Pippo” Ricci è l’MVP della partita con i suoi 15 punti, molti dei quali in un enciclopedico ultimo quarto. Importantissimi anche i 15 punti di Stefano Tonut e gli 11 di un eterno Gigi Datome. Nicolò Melli firma 7 punti, ma prende 12 rimbalzi (8 in attacco), mentre Simone Fontecchio litiga con il ferro per tutta la partita, ma chiude in doppia doppia con 12 punti e 12 rimbalzi.

Il match comincia con un 4-0 di Porto Rico, ma Spissu sblocca l’Italia con una tripla. Da quel momento si scatena un clamoroso Stefano Tonut, che segna dieci punti consecutivi e lancia gli azzurri sul +11 (15-4). I caraibici si affidano a Waters ed lui ripaga con punti e assist che portano Porto Rico sul -3 (18-15). Il finale di quarto, però, premia ancora la squadra di Pozzecco che con Datome e Ricci costruisce un nuovo allungo per il 25-15 alla prima sirena.

In avvio di secondo quarto l’Italia pesca canestri importanti dalla sua panchina con Procida e Severini (30-20). Porto Rico, però, non molla di un solo centimetro e torna nuovamente sotto sul -5 con la tripla di Howard. Ancora Tonut suona la carica azzurra e l’Italia tocca nuovamente il +9 di vantaggio (36-27). Purtroppo altro momento di sbandamento e nel finale di primo tempo Howard e Waters siglano i canestri del -3 (39-36). L’Italia va negli spogliatoi in vantaggio, ma con un pessimo 3/17 dall’arco.

Subito la schiacciata di Tonut ad aprire il quarto, ma l’Italia si blocca e addirittura Porto Rico trova il sorpasso con il piazzato dall’angolo di Thompson jr. Ricci pareggia, ma poi per svariati minuti la partita è bruttissima e i due attacchi non segnano davvero mai. Due triple di Datome e Fontecchio provano a dare una scossa, ma Howard da oltre dieci metri firma la tripla sulla sirena. Italia avanti 51-47 quando si entra negli ultimi dieci minuti.

Capitan Datome infila una tripla importante e poi è seguito da Ricci per il +10 azzurro. Fontecchio arriva sopra il ferro a l’Italia cerca l’allungo decisivo (62-50). Porto Rico non molla e prova il tutto per tutto, ma un fenomenale Pippo Ricci segna alcuni canestri incredibili. La difesa azzurra è strepitosa negli ultimi dieci minuti e quando Melli segna l’appoggio del +13 può partire la festa. Finisce 73-57 e siamo tra le prime otto del mondo.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA – PORTO RICO 73-57 (25-15, 14-21, 12-11, 22-10)

Italia: Spissu 8, Tonut 15, Melli 7, Fontecchio 12, Ricci 15, Spagnolo 4, Polonara 10, Diouf, Severini 3, Procida 2, Pajola 4, Datome 11

Porto Rico: Holland, Pineiro 9, Conditt 4, Howard 11, Thompson Jr 3, Ford, Reyes, Romero 9, Ortiz 8, Barea, Waters 13, Thompson

Credit Ciamillo