Quando i quarti dell’Italia ai Mondiali di basket? Data, avversaria, programma, orario, tv

Dopo un quarto di secolo, l’Italia è finalmente tornata ai quarti di finale dei Mondiali di basket grazie al successo per 73-57 su Porto Rico. Gli azzurri hanno litigato a lungo con il tiro da 3, poi capitan Gigi Datome ha dato la scossa nell’ultimo quarto, dove la compagine di Gianmarco Pozzecco ha preso definitivamente il largo.

La selezione tricolore tornerà in campo martedì 5 settembre, con orario ancora da definire (si saprà nel pomeriggio). Per la verità, gli italiani non sanno ancora se saranno primi o secondi nel gruppo I della seconda fase. Concluderanno il raggruppamento in testa qualora la Serbia sconfigga la Repubblica Dominicana; in caso contrario dovranno accontentarsi della piazza d’onore.

Attenzione: arrivare primi o secondi può fare tutta la differenza del mondo. Il primato potrebbe infatti evitare il confronto con gli Stati Uniti nei quarti, ammesso che Banchero e compagni vincano lo scontro diretto contro la Lituania. Ad ogni modo, di sicuro l’Italia se la vedrà o con gli statunitensi o con i baltici.

Grazie all’accesso tra le migliori 8 del pianeta, la compagine del Bel Paese resta ancora in corsa anche per la qualificazione diretta alle Olimpiadi di Parigi 2024: verrà infatti assegnato un pass alle migliori due europee di questa rassegna iridata. Quasi certamente servirà dunque approdare almeno in semifinale, ma non è escluso che serva persino il bronzo per volare ai Giochi.

Il quarto di finale dei Mondiali di basket dell’Italia sarà trasmesso in tv e in chiaro su Rai2, a pagamento invece su SkySport Summer. Disponibile anche lo streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e DAZN.

QUANDO I QUARTI DI FINALE DEI MONDIALI DI BASKET?

Martedì 5 settembre

Orario da definire Italia-USA/Lituania

Foto: Lapresse