Basket, Gianmarco Pozzecco alla vigilia: “Ormai è complicato giocare contro tutti, ma vogliamo continuare a sognare”

Il capolavoro con la Serbia è ormai già alle spalle, siamo alla vigilia della sfida decisiva: la Nazionale italiana di basket ha in mano il suo destino ai Mondiali, come non ci si aspettava dopo il tracollo con la Repubblica Domenicana. Gli azzurri domani mattina affrontano il Portorico per tornare a distanza di 25 anni nei quarti di finale.

A presentare la sfida ai microfoni della FIP è il ct Gianmarco Pozzecco: “Sarà complicato, perché ormai è diventato complicato giocare contro tutti. Non ci sono più squadre abbordabili e ogni avversario è capace, in un modo o nell’altro, di metterti in difficoltà. Per questo, siamo ancora più orgogliosi del cammino che ci ha portato fin qui. Vogliamo continuare a sognare”.

Poi, su capitan Datome, decisivo con la Serbia e alla presenza numero 200 in Nazionale: “Per quanto riguarda Gigi, quello di domani sarà per lui un traguardo storico e meritato. Sono felice e onorato di aver fatto parte del suo percorso professionale”.

Sulla partita è intervenuto anche il play Marco Spissu: “Dovremo fare la nostra partita e non pensare alla gara contro di loro a Ravenna. Ogni anno il livello si alza sempre di più e non ci si può rilassare mai. Ci sono sempre delle sorprese e nessun risultato è scontato. Non solo nel nostro girone. Il Mondiale è così”.

Foto MarcoBrondi / Ciamillo-Castoria