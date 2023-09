Basket, il presidente Petrucci: “Da troppo tempo non eravamo nelle prime 8”

Venticinque anni dopo l’ultima volta, l’Italia torna ai quarti di finale in un Mondiale di basket maschile e resta in corsa per la qualificazione olimpica ai Giochi di Parigi 2024. La Nazionale guidata dal CT Gianmarco Pozzecco ha raggiunto l’obiettivo della vigilia avendo la meglio per 73-57 nella sfida decisiva con Portorico e garantendosi uno dei primi due posti nel Girone I della rassegna iridata.

“Troppi anni che non eravamo tra le prime otto. Scelta intelligente, squadra perfetta. Dobbiamo sognare, la squadra c’è, i giocatori sono straordinari e abbiamo uno staff tecnico di prim’ordine“, le dichiarazioni a caldo rilasciate dal presidente federale Gianni Petrucci ai microfoni della Rai dopo la grande impresa degli Azzurri a Manila.

Italbasket che adesso si mette a guardare le altre partite di giornata per scoprire la sua posizione conclusiva nel raggruppamento ed il nome della squadra avversaria da fronteggiare ai quarti. In caso di successo della Serbia sulla Repubblica Dominicana, gli azzurri vincerebbero il Gruppo I e attenderebbero al prossimo turno la perdente del match tra Stati Uniti e Lituania.

In caso contrario, se Karl-Anthony Towns e compagni dovessero battere (ed eliminare dal torneo) i serbi, allora la selezione tricolore chiuderebbe seconda il girone e troverebbe ai quarti di finale la vincente dello scontro diretto tra Team USA e la squadra baltica.

Foto: Lapresse