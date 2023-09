LIVE Giro di Toscana 2023 in DIRETTA: Sivakov si impone con la zampata finale. Alle sue spalle Carapaz e Grossschartner, staccato Pogacar

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

In quarta piazza arriva Pogacar, davanti a Zana e Formolo.

Secondo Richard Carapaz, terzo invece Felix Grossschartner.

PAAAAVEL SIVAKOV! Attacco vincente del francese del team Ineos Grenadiers: è suo il Giro di Toscana 2023.

15.59 Sono 500 i metri all’arrivo.

ULTIMO CHILOMETRO!

15.58 ATTACCA SIVAKOV! Il francese prende in contropiede Carapaz su un cavalcavia.

15.55 Felix Grossschartner non può più rientrare. E’ a oltre 30″ dalla testa della corsa.

15.52 Meno di 6 km all’arrivo! Carapaz e Sivakov iniziano a studiarsi.

15.47 Felix Grossschartner se n’è andato, la volontà è quella – almeno – di occupare un posto sul podio.

15.47 Pogacar in difficoltà: è rimasto senza acqua e rifornimenti.

15.43 Proseguono di comune accordo Carapaz e Sivakov.

15.40 Un terzo gruppo di inseguitori, formato da 20 unità, insegue con un distacco di oltre un minuto.

15.37 Carapaz e Sivakov hanno 20 secondi di vantaggio su Grossschartner e Pogacar.

15.36 Sono 20 i km all’arrivo!

15.33 Carapaz recupera su Sivakov: ora sono in due in testa.

15.32 Tadej Pogacar è stato raggiunto da Felix Grossschartner: ora i due, che al momento hanno 27 secondi di ritardo dalla testa, proveranno a recuperare su Carapaz e Sivakov.

15.30 Si va in discesa.

15.28 Hanno scollinato in cima al Monte Serra tutti e tre i protagonisti: Sivakov, Carapaz e Pogacar. Il francese ha 9 secondi di vantaggio su Carapaz e 20 su Pogacar.

15.26 Se ne va Sivakov, il corridore del team Ineos Grenadiers, che ora ha 7 secondi di vantaggio su Carapaz. Più in difficoltà Pogacar.

15.25 Paaaaavel Sivakov! Ci prova in progressione: è saltato per aria Felix Grossschartner, mentre Carapaz e Pogacar accusano qualche metro di distacco.

15.22 Sono 30 i km all’arrivo!

15.21 Zana in questo momento si è staccato: l’italiano proverà a non perdere troppo tempo per provare poi a rientrare in discesa.

15.18 Felix Grossschartner attacca! Il gruppo si sfalda, con lui sono rimasti in pochi, fra cui Pogacar, Carapaz e Sivakov.

15.15 Tadej Pogacar occupa ora la seconda posizione. Formolo intanto è una furia davanti allo sloveno.

15.12 Davide Formolo (UAE Emirates) si mette in testa al gruppo facendo già selezione.

15.08 Fuggitivi ripresi! Si parte a 35 km dal traguardo col gruppo compatto.

15.06 Meno di 40 km all’arrivo!

15.03 In fuga, al momento, ci sono 4 corridori: Andrea Garosio (Eolo Kometa), Alessandro De Marchi (Jayco AlUla), Walter Calzoni (Q36.5) e Jeremy Cabot (Total Energies).

15.00 Buon pomeriggio amici e amiche: eccoci in corsa con il Giro di Toscana 2023.

Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale del Giro di Toscana 2023! La 95esima edizione della corsa che ricorda Alfredo Martini: da Pontedera a Pontedera, arrivo e partenza dalla stessa località, per un totale di 191,5 km.

Tutti “contro” Tadej Pogacar, il ciclista sloveno che sarà “l’attrazione principale” di una corsa che avrà come riferimenti principali il circuito di Lajatico, nella prima parte, e poi il circuito finale caratterizzato dall’ascesa del Monte Serra, la cui vetta è a 613 metri sul livello del mare.

Corsa dura quindi, che potrebbe risolversi sia in montagna sia nella successiva discesa che riporta verso Pontedera, passando per Buti e Cascine di Buti e poi in successione attraversando Bientina, Quattro Strade, Santa Colomba e Ponte della Navetta.

Chi succederà a Marc Hirschi nell’albo d’oro della corsa? La risposta alla strada unico vero giudice supremo e incontestabile.

Si parte alle ore 11.30 da Pontedera, come detto, che sarà anche la location di arrivo. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del Giro di Toscana 2023 con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 15.00. Non mancate!

Foto: LaPresse