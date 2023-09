Triathlon, World Cup Karlovy Vary 2023: sesta Bianca Seregni, settimo NicolÃ² Strada

Si è conclusa l’ultima tappa della World Cup 2023 di triathlon prima della pausa per le Finali delle World Series: a Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, sono andate in scena le gare su distanza olimpica con 1500 metri a nuoto, 40.8 km di ciclismo e 10 km di corsa.

L’unico azzurro iscritto nella prova maschile, ovvero Nicolò Strada (C.S. Carabinieri – Raschiani Triathlon Team), si è classificato settimo con il crono di 1:54:04 nella prova che ha visto il dominio dello statunitense Morgan Pearson, primo in 1:51:55, davanti al magiaro Márk Dévay, secondo in 1:53:07, ed al tedesco Jonas Schomburg, terzo in 1:53:10.

Nella gara femminile, invece, erano quattro le azzurre al via: la migliore è stata Bianca Seregni (G.S. Fiamme Oro – DDS/7MP), sesta in 2:05:23, più indietro Luisa Iogna Prat (707), 20ma in 2:08:25, e Carlotta Missaglia (C.S. Carabinieri – Valdigne Triathlon), 29ma in 2:13:51, mentre è stata costretta al ritiro nella frazione di ciclismo Ilaria Zane (Overcome).

La vittoria è andata alla statunitense Gwen Jorgensen, prima in 2:03:51, capace di battere al termine di una lunga volata a due la neerlandese Rachel Klamer, seconda in 2:03:55, mentre completa il podio la tedesca Marlene Gomez-Göggel, terza in 2:04:12, fuori dalla lotta per la vittoria a causa di una penalità di 15″.

ORDINE D’ARRIVO GARA FEMMINILE (TOP 10 + ITALIANE)

1 Gwen Jorgensen 1986 USA 20 02:03:51 00:18:08 00:00:33 01:10:01 00:00:28 00:34:39

2 Rachel Klamer 1990 NED 6 02:03:55 00:18:16 00:00:30 01:09:56 00:00:26 00:34:45

3 Marlene Gomez-Göggel 1993 GER 1 02:04:12 00:18:13 00:00:33 01:09:54 00:00:28 00:35:02

4 Julie Derron 1996 SUI 3 02:04:33 00:18:33 00:00:25 01:09:42 00:00:27 00:35:25

5 Selina Klamt 2001 GER 7 02:04:58 00:17:26 00:00:27 01:10:49 00:00:24 00:35:49

6 Bianca Seregni 2000 ITA 4 02:05:23 00:17:24 00:00:31 01:10:47 00:00:28 00:36:12

7 Marta Pintanel Raymundo 1999 ESP 22 02:05:44 00:18:07 00:00:33 01:10:00 00:00:26 00:36:35

8 Cecilia Santamaria Surroca 1997 ESP 24 02:05:49 00:18:06 00:00:32 01:10:05 00:00:28 00:36:36

9 Sophie Alden 1998 GBR 39 02:06:46 00:17:25 00:00:27 01:10:50 00:00:37 00:37:25

10 Julia Hauser 1994 AUT 12 02:07:04 00:19:13 00:00:33 01:10:43 00:00:28 00:36:05

20 Luisa Iogna-Prat 1995 ITA 27 02:08:25 00:19:14 00:00:28 01:10:46 00:00:33 00:37:21

29 Carlotta Missaglia 1999 ITA 32 02:13:51 00:18:34 00:00:33 01:15:43 00:00:22 00:38:37

DNF Ilaria Zane 1992 ITA 5 DNF 00:18:44 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00

ORDINE D’ARRIVO GARA MASCHILE (TOP 10)

1 Morgan Pearson 1993 USA 7 01:51:55 00:16:22 00:00:30 01:03:00 00:00:24 00:31:37

2 Márk Dévay 1996 HUN 5 01:53:07 00:16:14 00:00:28 01:03:39 00:00:24 00:32:19

3 Jonas Schomburg 1994 GER 1 01:53:10 00:16:21 00:00:25 01:03:35 00:00:24 00:32:23

4 Alois Knabl 1992 AUT 21 01:53:43 00:16:30 00:00:29 01:03:22 00:00:26 00:32:53

5 Simon Henseleit 2000 GER 16 01:53:47 00:16:51 00:00:25 01:03:05 00:00:24 00:33:00

6 Barclay Izzard 1998 GBR 12 01:53:57 00:17:12 00:00:26 01:04:42 00:00:22 00:31:13

7 Nicolò Strada 2000 ITA 17 01:54:04 00:16:15 00:00:29 01:03:37 00:00:24 00:33:16

8 Nan Oliveras 1993 ESP 38 01:54:13 00:17:07 00:00:33 01:04:38 00:00:27 00:31:27

9 Maxime Fluri 1999 SUI 42 01:54:24 00:17:50 00:00:29 01:04:00 00:00:29 00:31:34

10 Tjebbe Kaindl 1999 AUT 19 01:54:39 00:16:53 00:00:27 01:03:03 00:00:27 00:33:46

Foto: LiveMedia/Germain Hazard/DPPI