VIDEO F1: a Singapore in pista un varano, bandiere gialle durante le FP1

Scattato il sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023, questa mattina in quel di Marina Bay Street Circuit sono andate in scena le FP1 per quanto riguarda il Gran Premio di Singapore.

Momenti di stupore quando ad un certo punto sul circuito asiatico ha fatto capolino un varano, rettile diffuso in quelle zone. Le monoposto sono state costrette a rallentare (anche a causa delle bandiere gialle) e ci sono stati secondi di divertimento anche nei collegamenti tra piloti e staff.

Singolare infatti il team radio tra il campione del mondo Max Verstappen e la RedBull, con il neerlandese che aveva assistito ad una scena simile già nel 2016: “C’è un’altra lucertola in pista, ma stavolta più piccola di quella dell’ultima volta”. La risposta: “Evidentemente Godzilla ha dei cuccioli…”.

VIDEO VARANO IN PISTA DURANTE LE FP1 DI FORMULA 1 A SINGAPORE

Lizard alert! 🦎 First practice saw some unexpected visitors to the track 😄#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/CDCSUbVzAw — Formula 1 (@F1) September 15, 2023

Foto: Lapresse