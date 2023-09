LIVE F1, GP Italia 2023 in DIRETTA: Ferrari in vetta con Sainz, solo 5° Verstappen in FP2 a Monza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.06 La nostra diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per il sabato di Monza sempre su OA Sport!

18.03 Il venerdì di Monza va in archivio con delle indicazioni molto interessanti per il prosieguo del weekend. Ferrari può provare ad insidiare le Red Bull soprattutto in qualifica, mentre un gradino più dietro restano in agguato McLaren, Mercedes e Williams.

18.01 Finisce qui la seconda sessione di prove libere a Monza. Di seguito la classifica definitiva della FP2:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:21.355 5

2 Lando NORRIS McLaren+0.019 5

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.185 4

4 Oscar PIASTRI McLaren+0.190 5

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.276 5

6 Charles LECLERC Ferrari+0.361 5

7 Alexander ALBON Williams+0.624 5

8 Fernando ALONSO Aston Martin+0.716 4

9 George RUSSELL Mercedes+0.821 4

10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.936 5

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.219 5

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.240 5

13 Pierre GASLY Alpine+1.296 5

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.341 7

15 Esteban OCON Alpine+1.361 5

16 Logan SARGEANT Williams+1.400 6

17 Lewis HAMILTON Mercedes+1.428 5

18 Liam LAWSON AlphaTauri+1.812 5

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.991

18.00 Ferrari pimpante dopo la bandiera rossa, con Leclerc in 1’24″8 e Sainz in 1’24″9 su gomme medie usate.

17.58 Verstappen va di fretta nel giro di lancio ed effettua un paio di sorpassi, per poi cominciare le ultime due tornate del suo venerdì.

17.56 La sessione riparte quando mancano solo 4 minuti alla fine. Ci sarà tempo forse per un paio di giri lanciati a completamente della simulazione di gara.

17.54 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:21.355 4

2 Lando NORRIS McLaren+0.019 4

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing– 4

4 Oscar PIASTRI McLaren+0.190 4

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.276 4

6 Charles LECLERC Ferrari+0.361 4

7 Alexander ALBON Williams+0.624 4

8 Fernando ALONSO Aston Martin+0.716 3

9 George RUSSELL Mercedes+0.821 3

10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.936 4

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.219 4

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.240 4

13 Pierre GASLY Alpine+1.296 4

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.341 6

15 Esteban OCON Alpine+1.361 4

16 Logan SARGEANT Williams+1.400 5

17 Lewis HAMILTON Mercedes+1.428 4

18 Liam LAWSON AlphaTauri+1.812 4

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.991

17.52 Escursione fuori pista sulla ghiaia e testacoda all’esterno della Parabolica per Checo, che si è andato poi ad appoggiare alle barriere con il retrotreno della RB19.

17.51 Bandiera rossa! Perez fermo in ghiaia con la Red Bull in uscita dalla Parabolica!

17.50 Sainz è costante sull’1’26″0, ma le Red Bull girano molto più forte con Verstappen in 1’25″2 e Perez in 1’25″4.

17.49 Questi tre piloti possono spingere a pista libera, mentre anche Leclerc, Norris e le Mercedes cominciano il long-run sulle medie.

17.48 Giro d’attacco in 1’25″4 di Perez, 1’25″8 Verstappen e 1’26″0 Sainz.

17.47 Adesso il focus si sposta sulle simulazioni di passo gara a serbatoi pieni. Sainz e le due Red Bull montano gomme medie usate.

17.46 Dopo un avvio di weekend sottotono, McLaren ha piazzato una zampata importante nella simulazione di qualifica con gomme soft portando Norris in seconda e Piastri in quarta posizione.

17.45 Da segnalare che il tempo di Albon è stato ottenuto con gomme medie, quindi con una mescola di svantaggio rispetto a tutti i big. Williams che si conferma velocissima sul dritto e competitiva su piste da basso carico aerodinamico.

17.44 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:21.355 3

2 Lando NORRIS McLaren+0.019 3

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.185 4

4 Oscar PIASTRI McLaren+0.190 3

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.276 3

6 Charles LECLERC Ferrari+0.361 3

7 Alexander ALBON Williams+0.624 2

8 Fernando ALONSO Aston Martin+0.716 2

9 George RUSSELL Mercedes+0.821 2

10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.936 3

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.219 3

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.341 5

13 Esteban OCON Alpine+1.361 3

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.382 4

15 Logan SARGEANT Williams+1.400 4

16 Lewis HAMILTON Mercedes+1.428 4

17 Pierre GASLY Alpine+1.430 3

18 Liam LAWSON AlphaTauri+1.812 3

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.176

17.42 Leclerc non si migliora di poco al terzo tentativo di time-attack con gomme morbide e resta in sesta posizione, a 361 millesimi dal compagno di squadra Sainz. Buoni segnali comunque per la Ferrari sul giro secco con ogni mescola.

17.40 Carlos Sainz primo!!! 1’21″355 e miglior tempo di giornata per 19 millesimi su Norris, sfruttando anche una buona scia dall’Ascari alla Parabolica.

17.39 Grande caos in questa fase della sessione a livello di traffico, soprattutto nella preparazione del giro.

17.37 Norris sfrutta una scia potentissima di Gasly per tutto il giro e vola davanti a tutti con la McLaren in 1’21″374! A breve la risposta della Ferrari.

17.35 Verstappen firma un T3 da record ma perde qualcosa con il traffico nel T2 e non va oltre il terzo posto provvisorio a 91 millesimi dal miglior tempo di Perez.

17.33 Leclerc si migliora di poco dalla gomma gialla alla rossa, mentre Perez vola con le soft (sfruttando anche la scia di Verstappen prima della Parabolica) e va al comando in 1’21″540.

17.32 Leclerc, Sainz e Perez in pista con gomme soft nuove. Sta per cominciare la simulazione di Q3…

17.31 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:21.565 2

2 Charles LECLERC Ferrari+0.273 2

3 Fernando ALONSO Aston Martin+0.506 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.613 2

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.679 2

6 Alexander ALBON Williams+0.684 1

7 George RUSSELL Mercedes+0.922 1

8 Logan SARGEANT Williams+1.190 3

9 Lewis HAMILTON Mercedes+1.218 3

10 Lando NORRIS McLaren+1.279 2

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.501 3

12 Liam LAWSON AlphaTauri+1.602 2

13 Oscar PIASTRI McLaren+1.743 2

14 Pierre GASLY Alpine+1.818 2

15 Esteban OCON Alpine+1.857 2

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.356 3

17 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.396 2

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.829 2

19 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+2.860 2

17.29 Proseguono nel frattempo le prove comparative di set-up in casa Ferrari, per trovare il compromesso ideale in vista di qualifiche e gara.

17.28 Buoni riscontri per la Williams, con Sargeant che passa in ottava posizione su gomme medie a 1″190 dalla vetta e a mezzo secondo dal compagno di squadra Albon (soft).

17.26 I top team dovrebbero effettuare nei prossimi minuti un nuovo time-attack con gomme morbide, per simulare il Q3 di domani.

17.24 Alonso trova un giro pulito e balza in terza piazza con l’Aston Martin, pagando però un distacco di mezzo secondo dalla Ferrari di Sainz nonostante una mescola di vantaggio.

17.23 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:21.565 2

2 Charles LECLERC Ferrari+0.273 2

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.613 2

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.679 2

5 Alexander ALBON Williams+0.684 1

6 George RUSSELL Mercedes+0.922 1

7 Lewis HAMILTON Mercedes+1.218 3

8 Lando NORRIS McLaren+1.279 2

9 Fernando ALONSO Aston Martin+1.466 1

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.501 3

11 Logan SARGEANT Williams+1.589 3

12 Liam LAWSON AlphaTauri+1.602 2

13 Esteban OCON Alpine+1.857 2

14 Pierre GASLY Alpine+1.970 2

15 Oscar PIASTRI McLaren+2.056 2

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.356 2

17 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.396 2

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.829 2

19 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+2.860 2

17.21 Perez si migliora al secondo tentativo di time-attack con le medie e sale in terza posizione subito davanti a Verstappen, ma con un gap di 613 millesimi dal leader Sainz.

17.20 Uno-due Ferrari!!! Super tempo di Sainz, che vola al comando in 1’21″565 davanti a Leclerc e rifilando quasi sette decimi alla Red Bull di Verstappen a parità di mescola.

17.19 Verstappen tira giù qualche millesimo e resta davanti alla Williams di Albon per 0.005″! Terzo Perez a un decimo, mentre si rilanciano adesso le Ferrari.

17.18 Alonso si lancia con gomme soft sulla sua Aston Martin. In corso il secondo time-attack della sessione per tutti gli altri.

17.16 Le Williams sono le uniche macchine ad aver firmato il tempo con le morbide, mentre tutti i top team stanno girando con la mescola media.

17.14 Verstappen si riprende la prima posizione in 1’22″259 davanti alla Williams di Albon (che monta però la gomma soft), poi Perez e le Ferrari di Leclerc e Sainz. Più distanti le Mercedes.

17.12 Un problema al sistema di alimentazione del carburante è stata la causa dello stop dell’Aston Martin di Stroll.

17.10 Dopo un’interruzione di 5 minuti, riparte adesso la FP2. Lunga coda nella corsia box, i team non vogliono perdere tempo prezioso.

17.08 Mentre il cronometro della sessione continua a scorrere (mancano 52 minuti alla fine), gli unici ad aver registrato un tempo valido sono Zhou e Bottas con le Alfa Romeo.

17.06 Stroll ha provato ad effettuare un reset, senza successo. Finisce subito dunque la sua attività in pista odierna a Monza.

17.05 Bandiera rossa! Aston Martin di Stroll che si ferma a bordo pista per un calo di potenza. Doccia fredda per il canadese, che rischia di chiudere il venerdì senza giri all’attivo (dopo aver saltato la FP1).

17.03 Ci apprestiamo a vivere di fatto una sorta di simulazione di Q2 (in cui ci sarà l’obbligo di usare la mescola media) per quasi tutti i piloti.

17.02 Compound più duro scelto da Hulkenberg, Piastri e Magnussen, mentre Sargeant prova la soft.

17.01 Stroll rompe il ghiaccio (dopo aver ceduto il sedile a Drugovich in FP1) e scende in pista con gomme hard sulla sua Aston Martin. Mescola media per Ferrari e Red Bull.

17.00 SEMAFORO VERDE!!! Iniziano adesso i 60 minuti della seconda sessione di prove libere del GP d’Italia 2023 a Monza.

16.56 In mattinata abbiamo visto una Ferrari, come da previsione, nettamente più competitiva rispetto a Zandvoort. La SF-23 vola sui rettilinei e quindi può esaltarsi nel Tempio della Velocità, anche se Red Bull resta il punto di riferimento soprattutto in ottica gara.

16.53 Alcuni scatti della prima ora di attività in pista per la Formula Uno a Monza:

16.50 Nella breve simulazione di passo gara andata in scena a fine FP1, Red Bull (ed in particolare Verstappen) non ha fatto la differenza firmando dei tempi simili a Ferrari e Mercedes con gomme hard usate. Piccoli segnali incoraggianti per gli avversari del leader del Mondiale.

16.45 Ciascun pilota ha a disposizione per tutto il fine settimana 11 set di gomme slick (3 hard C3, 4 medie C4 e 4 soft C5), ma in qualifica sarà obbligatorio l’utilizzo di una sola tipologia di mescola per sessione: in Q1 la dura, in Q2 la media ed in Q3 la morbida.

16.41 Risultati che vanno presi con le molle, perché la prima vera simulazione di qualifica verrà effettuata oggi pomeriggio nella FP2. Ricordiamo però che in questo weekend viene riproposto il format già visto a Budapest, con l’Alternative Tyre Allocation.

16.37 I primi cinque della graduatoria hanno girato solo con gomme dure in FP1, mentre Alonso ha usato le medie e Norris le soft con la McLaren.

16.33 Di seguito la classifica della FP1:

1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:22.657 31

2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:22.703 +0.046s 28

3 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:22.834 +0.177s 30

4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:22.966 +0.309s 22

5 63 George Russell MERCEDES 1:23.189 +0.532s 28

6 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:23.214 +0.557s 24

7 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:23.241 +0.584s 22

8 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:23.269 +0.612s 26

9 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:23.271 +0.614s 23

10 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:23.444 +0.787s 18

11 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:23.446 +0.789s 24

12 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:23.661 +1.004s 21

13 40 Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT 1:23.833 +1.176s 29

14 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:23.931 +1.274s 26

15 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:23.952 +1.295s 17

16 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:24.067 +1.410s 23

17 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:24.090 +1.433s 26

18 34 Felipe Drugovich ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:24.140 +1.483s 24

19 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:24.217 +1.560s 24

20 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:24.232 +1.575s 17

16.29 Tra poco più di mezz’ora andrà in scena una FP2 già molto importante per capire gli effettivi valori in campo sul giro secco e sul passo gara. Si preannunciano 60 minuti particolarmente intensi a Monza.

16.25 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per la diretta della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2023, valevole come 14° round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

14.36 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento prima delle ore 17.00 per la seconda sessione di libere a Monza!

14.34 Va dunque in archivio una prima sessione interessante ma ancora abbastanza interlocutoria, con Ferrari e Red Bull che hanno girato solo con gomme hard. La FP2 pomeridiana si preannuncia molto più indicativa in vista delle qualifiche.

14.32 Di seguito la classifica finale della FP1:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:22.657 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.046 4

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.177 3

4 Charles LECLERC Ferrari+0.309 3

5 George RUSSELL Mercedes+0.532 3

6 Fernando ALONSO Aston Martin+0.557 4

7 Lando NORRIS McLaren+0.584 5

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.612 3

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.614 5

10 Alexander ALBON Williams+0.787 3

11 Oscar PIASTRI McLaren+0.789 5

12 Logan SARGEANT Williams+1.004 3

13 Liam LAWSON AlphaTauri+1.176 3

14 Pierre GASLY Alpine+1.274 4

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.295 4

16 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.410 4

17 Esteban OCON Alpine+1.433 3

18 Felipe DRUGOVICH Aston Martin+1.483 4

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.560 4

20 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.575

14.31 Bandiera a scacchi! Finisce qui la prima sessione di prove libere a Monza, con Max Verstappen davanti a tutti.

14.29 Prove comparative di set-up in corso per la Ferrari, con la macchina di Leclerc più carica rispetto a quella di Sainz.

14.28 Russell fa segnare un impressionante 1’25″6 su gomme hard di oltre 20 giri. Avvio opaco di simulazione passo gara per Leclerc, sul piede dell’1’26” alto.

14.27 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:22.657 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.046 4

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.177 3

4 Charles LECLERC Ferrari+0.309 3

5 George RUSSELL Mercedes+0.532 3

6 Fernando ALONSO Aston Martin+0.557 4

7 Lando NORRIS McLaren+0.584 4

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.612 3

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.614 5

10 Alexander ALBON Williams+0.787 3

11 Oscar PIASTRI McLaren+0.789 4

12 Logan SARGEANT Williams+1.004 3

13 Liam LAWSON AlphaTauri+1.176 3

14 Pierre GASLY Alpine+1.274 4

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.295 4

16 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.410 4

17 Esteban OCON Alpine+1.433 3

18 Felipe DRUGOVICH Aston Martin+1.483 4

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.560 4

20 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.658

14.25 Carlos Sainz termina il suo run ed entra in pit-lane, mentre Leclerc inizia la sua breve race simulation con gomme hard usate.

14.24 Finalmente un guizzo Mercedes, con Hamilton che comincia in 1’26″0 il suo long-run di simulazione passo gara su gomme dure usate.

14.23 Sainz piazza un ottimo 1’25″9 e rifila quattro decimi a Verstappen, che decide di farsi da parte e lasciar passare la Ferrari.

14.21 Verstappen risponde e guadagna un decimino sulla Ferrari di Sainz nell’ultimo giro. Lo spagnolo della Rossa usufruisce ovviamente di un minimo effetto scia.

14.19 Molto interessante questa fase di FP1: Sainz si trova fisicamente in pista pochi secondi alle spalle di Verstappen, con lo spagnolo che si sta avvicinando progressivamente (ultimo giro 1’26″4 contro 1’26″6).

14.18 Ultimo passaggio in 1’26″4 per Sainz e Perez, in 1’26″5 per Verstappen. Nel frattempo Norris gira in 1’26″7 con le soft.

14.17 Ferrari e Red Bull impegnate adesso in una sorta di mini-simulazione di passo gara con gomme dure.

14.15 Piloti che stanno girando con un solo treno di gomme per tutta la sessione, in modo da risparmiare dei set in vista delle qualifiche e della gara a causa dell’Alternative Tyre Allocation.

14.13 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:22.657 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.046 3

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.177 3

4 Charles LECLERC Ferrari+0.309 2

5 George RUSSELL Mercedes+0.532 2

6 Fernando ALONSO Aston Martin+0.557 3

7 Lando NORRIS McLaren+0.584 4

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.612 2

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.614 4

10 Alexander ALBON Williams+0.787 2

11 Oscar PIASTRI McLaren+0.789 3

12 Logan SARGEANT Williams+1.004 2

13 Liam LAWSON AlphaTauri+1.271 2

14 Pierre GASLY Alpine+1.274 3

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.410 3

16 Esteban OCON Alpine+1.433 2

17 Felipe DRUGOVICH Aston Martin+1.483 3

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.560 3

19 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.904 2

20 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.926 1

14.11 Russell fa un notevole passo avanti, balza in quinta piazza con la Mercedes su gomme hard usate in 1’23″189 a mezzo secondo dalle vetta.

14.10 Leclerc si migliora nel primo settore, poi rallenta nel T2 e deve rilanciarsi.

14.08 Sainz torna ai box, mentre Leclerc entra in pista con gomme dure usate per il suo secondo run di giornata.

14.06 Sainz completa un bel giro con gomme hard usate e si inserisce in seconda piazza a soli 46 millesimi dal miglior tempo di Verstappen a parità di mescola. Buoni segnali per la Ferrari, almeno sulla mescola più dura (che verrà usata domani in Q1).

14.05 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:22.657 2

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.046 2

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.177 2

4 Charles LECLERC Ferrari+0.309 1

5 Fernando ALONSO Aston Martin+0.557 3

6 Lando NORRIS McLaren+0.584 3

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.612 2

8 Alexander ALBON Williams+0.787 2

9 Oscar PIASTRI McLaren+0.789 2

10 George RUSSELL Mercedes+0.828 2

11 Logan SARGEANT Williams+1.004 2

12 Pierre GASLY Alpine+1.274 3

13 Esteban OCON Alpine+1.433 2

14 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.433 2

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.456 3

16 Felipe DRUGOVICH Aston Martin+1.483 3

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.690 3

18 Liam LAWSON AlphaTauri+1.708 1

19 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.904 2

20 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.926 1

14.03 I valori in campo provvisori sembrano abbastanza delineati in FP1: Red Bull resta il punto di riferimento, Ferrari seconda forza con un discreto margine su Mercedes, Aston Martin e McLaren.

14.01 Sainz si migliora a sua volta con pneumatici (usati) a mescola dura e sale in quarta piazza a due centesimi da Leclerc e a 329 millesimi dal leader Verstappen.

14.00 Nel frattempo è arrivato il comunicato ufficiale della Federazione con tutte le nuove componenti montate dalle varie macchine: power-unit nuova per diversi piloti (tra cui entrambi i ferraristi), ma nessuna penalità da scontare al momento.

13.58 Perez lima un decimo e scavalca Leclerc in seconda posizione, avvicinandosi a 297 millesimi dal miglior crono di Verstappen.

13.55 Red Bull manda in pista Verstappen e Perez con gomme hard usate. A breve dovrebbe iniziare anche il secondo run delle Ferrari.

13.53 Dopo oltre venti minuti, scendono in pista finalmente anche le Williams di Sargeant e Albon. Attenzione alla scuderia di Grove, possibile rivelazione del weekend brianzolo.

13.52 Alonso sfrutta la gomma media e sale in quarta posizione con la sua Aston Martin in 1’23″214, a 557 millesimi dal leader. 6° Norris con la McLaren su gomme soft.

13.50 Verstappen guadagna un po’ ovunque sulla concorrenza, ma la Ferrari paga dazio per ora principalmente nel settore centrale rispetto all’olandese della Red Bull. SF-23 molto scarica e quindi estremamente veloce sui rettilinei, ma in affanno nelle curve.

13.49 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:22.657 1

2 Charles LECLERC Ferrari+0.309 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.400 1

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.561 1

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.612 1

6 Oscar PIASTRI McLaren+0.789 1

7 George RUSSELL Mercedes+0.828 1

8 Fernando ALONSO Aston Martin+0.928 2

9 Lando NORRIS McLaren+1.184 3

10 Pierre GASLY Alpine+1.274 2

11 Esteban OCON Alpine+1.433 1

12 Felipe DRUGOVICH Aston Martin+1.692 2

13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.816 1

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.153 2

15 Liam LAWSON AlphaTauri+2.177 1

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.686 2

13.47 Leclerc firma un buon giro e si inserisce tra le due Red Bull, a 309 millesimi dal miglior tempo di Verstappen a parità di mescola (dura).

13.45 Strappo importante di Verstappen, che taglia il traguardo in 1’22″657 e rifila quattro decimi netti al compagno di squadra Perez. Urge una risposta da parte dei competitor della Red Bull…

13.43 Tante macchine evidenziano porpoising sul dritto in questo avvio di FP1. I team dovranno limitare questo fenomeno con delle modifiche di set-up nel corso del weekend.

13.42 Red Bull vuole subito mettere le cose in chiaro e fa uno-due con Verstappen al comando in 1’23″027 davanti a Perez di 174 millesimi e alla Rossa di Sainz per due decimi.

13.41 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Oscar PIASTRI McLaren1:23.446 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.033 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.063 1

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.142 1

5 Charles LECLERC Ferrari+0.440 1

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.467 1

7 George RUSSELL Mercedes+0.956 1

8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.027 1

9 Esteban OCON Alpine+1.142 1

10 Liam LAWSON AlphaTauri+1.809 1

11 Pierre GASLY Alpine+1.830 2

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.355 2

13.40 Le Alfa Romeo e le Williams sono le uniche macchine ancora ferme ai box, in attesa di scendere in pista.

13.39 Piastri si migliora e si conferma il più veloce con due mescole di vantaggio sulla McLaren in 1’23″446, precedendo però di pochi centesimi le Red Bull di Verstappen e Perez. 4° Hamilton, poi le Ferrari di Leclerc e Sainz.

13.37 Problemi tecnici (legati all’anti-stallo) nel frattempo in fondo alla pit-lane per l’Alfa Romeo di Zhou.

13.36 Prove aerodinamiche a velocità costante in casa Ferrari con Leclerc. Le squadre vanno alla ricerca del set-up ottimale in questa prima sessione di libere.

13.35 Al termine del primo giro cronometrato, Piastri si porta al comando con la McLaren su gomma soft in 1’24″241 davanti a Hamilton e alle Red Bull. 5° Sainz in 1’25″6, 8° Leclerc in 1’26″1.

13.33 Entrambe le Ferrari scendono in pista con gomme dure per il primo run del fine settimana lombardo. Mescola hard anche per le Red Bull.

13.31 Da segnalare una novità in casa Aston Martin: Lance Stroll viene sostituito in questa FP1 dal brasiliano Felipe Drugovich (terzo pilota della scuderia inglese).

13.30 SEMAFORO VERDE!!! Comincia ufficialmente il weekend del Gran Premio d’Italia 2023, con i primi 60 minuti di collaudi nel Tempio della Velocità.

13.28 Fari puntati dunque su Charles Leclerc, pole-man del 2022, ma anche su un Carlos Sainz che festeggia proprio oggi il suo 29° compleanno.

13.26 Aspettative importanti per la Ferrari, che si gioca tanto nel Gran Premio di casa davanti ai suoi tifosi in una stagione deludente e ampiamente al di sotto delle aspettative. La SF-23 dovrebbe esaltarsi sui lunghi rettilinei di Monza (come avvenuto in Austria) ed il podio sembra un obiettivo concreto, anche se per battere Verstappen e vincere il GP servirà un’impresa titanica o un po’ di fortuna.

13.24 A differenza dell’ultimo weekend di Zandvoort, pesantemente condizionato dal maltempo, le previsioni meteo sono abbastanza incoraggianti a Monza da qui a domenica. Finalmente i team dovrebbero dunque riuscire a disputare un fine settimana completamente asciutto. Attesa anche per capire chi deciderà di andare in penalità (per la rotazione delle power-unit) sul tracciato brianzolo.

13.21 Dopo il debutto in quel di Budapest, viene riproposta questo fine settimana a Monza la sperimentale Alternative Tyre Allocation da parte di Pirelli. Ciascun pilota avrà a disposizione in tutto 11 set di gomme slick (3 hard C3, 4 medie C4 e 4 soft C5), ma in qualifica sarà obbligatorio l’utilizzo di una sola tipologia di mescola per sessione: in Q1 le dure, in Q2 le medie ed in Q3 le morbide.

13.18 Questa invece è la graduatoria del Mondiale costruttori, con una Red Bull ormai irraggiungibile ed una bella sfida a tre per il secondo posto:

1 RED BULL RACING HONDA RBPT 540

2 MERCEDES 255

3 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 215

4 FERRARI 201

5 MCLAREN MERCEDES 111

6 ALPINE RENAULT 73

7 WILLIAMS MERCEDES 15

8 HAAS FERRARI 11

9 ALFA ROMEO FERRARI 9

10 ALPHATAURI HONDA RBPT 3

13.15 Tornando all’attualità, Max Verstappen mette nel mirino questo weekend la decima affermazione consecutiva per staccare di un’unità la striscia vincente di Sebastian Vettel (ai tempi della Red Bull nel 2013) e stabilire un nuovo primato assoluto in solitaria. Di seguito la classifica generale aggiornata del Mondiale piloti:

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 339

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 201

3 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 168

4 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 156

5 Carlos Sainz ESP FERRARI 102

6 Charles Leclerc MON FERRARI 99

7 George Russell GBR MERCEDES 99

8 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 75

9 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 47

10 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 37

11 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 36

12 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 36

13 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 15

14 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 9

15 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 5

16 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 4

17 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 3

18 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 2

19 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 0

20 Nyck De Vries NED ALPHATAURI HONDA RBPT 0

21 Daniel Ricciardo AUS ALPHATAURI HONDA RBPT 0

22 Liam Lawson NZL ALPHATAURI HONDA RBPT 0

13.12 Sul fronte dei podi, spiccano ex aequo Michael Schumacher e Lewis Hamilton, i quali nel corso della loro carriera sono stato capaci di classificarsi nella top-three per 8 volte. Curiosamente, entrambi vantano lo stesso bottino, rappresentato da cinque successi, due piazze d’onore e un terzo posto! Il tedesco ha chiuso primo nel 1996, 1998, 2000, 2003, 2006; secondo nel 2002 e 2004, nonché terzo nel 1992. Il britannico invece, oltre alle cinque affermazioni (2012, 2014, 2015, 2017, 2018), si è classificato secondo nel 2007 e 2016, oltre a chiudere terzo nel 2019. Complessivamente, sono ben undici i piloti in attività a vantare almeno un podio a Monza. Ciò significa che più della metà del campo partenti si è piazzato almeno una volta nella top-three in Brianza!

8 (5-2-1) – HAMILTON Lewis

6 (2-2-2) – ALONSO Fernando

4 (0-2-2) – BOTTAS Valtteri

2 (1-1-0) – LECLERC Charles

1 (1-0-0) – GASLY Pierre

1 (1-0-0) – RICCIARDO Daniel

1 (1-0-0) – VERSTAPPEN Max

1 (0-1-0) – PEREZ Sergio

1 (0-1-0) – SAINZ Carlos Jr.

1 (0-1-0) – NORRIS Lando

1 (0-0-1) – STROLL Lance

1 (0-0-1) – RUSSELL George

13.10 Guardando alle squadre, la graduatoria è capitanata dalla Ferrari con 22. Tra i costruttori attualmente impegnati in Formula Uno, vantano almeno una pole position nel GP di Italia anche McLaren (11), Williams (7), Mercedes (7), Red Bull (3) e Alfa Romeo (2). A esse può essere aggiunta l’Alpha Tauri, che pur cambiando nome, è rimasta lo stesso soggetto che scattò davanti a tutti nel 2008 quando si chiamava “Toro Rosso”.

13.08 Guardando alle pole position, si nota come questa graduatoria sia comandata in solitudine da Lewis Hamilton, capace di ottenere ben 7 partenze dalla casella privilegiata (2009, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020). Comprendendo il trentottenne inglese, sono quattro gli uomini attualmente in attività ad aver già realizzato almeno una pole position a Monza. Ne hanno firmate 2 sia Fernando Alonso (2007, 2010) che Charles Leclerc (2019, 2022). Al veterano spagnolo e al più giovane monegasco si aggiunge Max Verstappen (2021). Quest’ultimo, per la verità, ha ottenuto la sua pole a tavolino. Due anni fa concluse secondo la qualifica sprint, ma scattò dalla prima casella della griglia in virtù della penalizzazione inflitta a Valtteri Bottas per cambio di power-unit.

13.06 Oltre al Cavallino Rampante, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (11 volte), Mercedes (7), Williams (6), Red Bull (3), Alfa Romeo (1) e Alpha Tauri (1). Quest’ultima, però, potrebbe vantare anche un altro successo, seppur quando era denominata Toro Rosso.

13.03 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la Ferrari, che ha raccolto ben 19 affermazioni. Cinque con Michael Schumacher (1996, 1998, 2000, 2003, 2006); due con Alberto Ascari (1951, 1952), Phil Hill (1960, 1961), Clay Regazzoni (1970, 1975) e Rubens Barrichello (2002, 2004); una con John Surtees (1964), Ludovico Scarfiotti (1966), Jody Scheckter (1979), Gerhard Berger (1988), Fernando Alonso (2010) e Charles Leclerc (2019).

13.00 Comprendendo Hamilton, sono sei i piloti in attività a essersi già imposti a Monza. Si contano 2 successi di Fernando Alonso (2007, 2010), mentre si sono affermati in 1 occasione anche Charles Leclerc (2019), Pierre Gasly (2020), Daniel Ricciardo (2021) e Max Verstappen (2022).

12.57 Volgendo uno sguardo alle statistiche del GP d’Italia, i piloti più vincenti in assoluto sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton, capaci di passare per primi sotto la bandiera a scacchi per 5 volte. Il tedesco lo ha fatto nel 1996, 1998, 2000, 2003, 2006. Il britannico, invece, ha trionfato nel 2012, 2014, 2015, 2017, 2018. Dunque nei prossimi giorni il trentottenne inglese avrà l’opportunità teorica di diventare in solitudine l’uomo con più successi a Monza.

12.54 Grande attesa per il weekend di Monza, che comincerà alle 13.30 con i primi 60 minuti di prove libere in preparazione delle qualifiche di domani e soprattutto della gara domenicale.

12.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2023, valido come quattordicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Come seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP d’Italia – Numeri e statistiche GP d’Italia

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Italia, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Monza i team inizieranno il loro lavoro in funzione delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Un circuito molto particolare quello brianzolo, velocissimo e nel quale sarà importante avere una grande efficienza aerodinamica.

Ferrari d’attacco? Lo scopriremo. La SF-23 non è stata purtroppo la vettura che piloti e team speravano. Una monoposto dall’andamento difficile da prevedere e quindi ancor più complicato da mettere a punto. Una criticità che si presentata soprattutto su piste ad alto carico. Non è certamente questo è il caso e si spera che la Rossa sappia esprimersi al meglio in questo fine-settimana.

L’osservato speciale è sempre lui, Max Verstappen. Il pilota olandese della Red Bull va a caccia della decima affermazione consecutiva quest’anno, per siglare un nuovo record e migliorare quanto fatto dal tedesco Sebastian Vettel sempre con la squadra anglo-austriaca nel 2013 (9 successi). Difficile pensare che la vittoria possa sfuggire a Max, per il potenziale espresso in tutta la stagione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Italia, round del Mondiale 2023 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 in programma dalle 13.30, mentre la FP2 inizierà alle 17.00. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia/Xavi Bonilla/DPPI