Canottaggio, 4 di coppia e doppio pl a Parigi: “Primo obiettivo raggiunto, ora in finale nulla da perdere”

Nella mattinata dei Mondiali 2023 di canottaggio a Belgrado, gli azzurri hanno conquistato due pass olimpici per Parigi 2024. Si sono qualificate per la finale due barche: il doppio pesi leggeri formato da Stefano Oppo e Gabriel Soares e il 4 di coppia con Giacomo Gentili e Luca Chiumento.

Queste le parole dei protagonisti: Stefano Oppo: “Soddisfatto del risultato anche perché nella prima parte il campo era molto mosso e quindi abbiamo cercato di non avare problemi dopo aver visto quello che è successo alla Germania (si è rovesciata, ndr). Ora siamo in finale, dopo aver anche qualificato la barca per Parigi e vediamo che succede”.

Gabriel Soares: “Felice di come abbiamo tenuto la gara, abbiamo lasciato sfogare la Svizzera per non avere problemi con le onde e poi sul finale abbiamo ripreso la Spagna. Contento del risultato di oggi, portiamo la barca ai Giochi di Parigi e questo era il primo obiettivo, ora ci concentriamo sulla finale per raggiungere il miglior risultato possibile”.

Giacomo Gentili: “Nella prima parte di gara c’erano molte onde, ma siamo riusciti a tenere sempre su la barca, il finale è stato al cardiopalmo anche per il ritorno tedesco. Soddisfatto di questo primo step dove abbiamo preso il pass per le Olimpiadi”.

Luca Chiumento: “Abbiamo raggiunto il primo obiettivo di questo mondiale, portare la barca a Parigi, ora ci concentriamo sulla finale. Per ora sono soddisfatto della nostra progressione”.

Foto: FIC