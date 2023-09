Canottaggio, Mondiali 2023: i pass olimpici in palio gara per gara

In occasione dei Mondiali 2023 scatterà il percorso di qualificazione del canottaggio a Parigi 2024: un totale di 336 atleti (timonieri inclusi) potrà qualificarsi nel corso della manifestazione iridata in programma a Belgrado, in Serbia, dal 3 al 10 settembre.

Ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 saranno in programma quattordici eventi (sette maschili e sette femminili) per un totale di 502 gli atleti in gara: a seconda delle diverse specialità cambia il numero di posti a disposizione a Belgrado, mentre il totale sarà di 114 imbarcazioni qualificate.

Alla stessa maniera anche per il paracanottaggio scatterà a Belgrado il percorso di qualificazione paralimpica: si qualificheranno un totale di 60 atleti (timonieri esclusi), equamente divisi tra uomini e donne, per complessive 31 imbarcazioni.

PASS OLIMPICI E PARALIMPICI IN PALIO AI MONDIALI 2023

CANOTTAGGIO

Due senza femminile: 11 pass

Due senza maschile: 11 pass

Doppio femminile: 11 pass

Doppio maschile: 11 pass

Quattro senza femminile: 7 pass

Quattro senza maschile: 7 pass

Singolo femminile: 9 pass

Singolo maschile: 9 pass

Doppio pesi leggeri femminile: 7 pass

Doppio pesi leggeri maschile: 7 pass

Quattro di coppia femminile: 7 pass

Quattro di coppia maschile: 7 pass

Otto femminile: 5 pass

Otto maschile: 5 pass

PARACANOTTAGGIO

Singolo PR1 femminile: 7 pass

Singolo PR1 maschile: 7 pass

Doppio PR2 misto: 6 pass

Doppio PR3 misto: 5 pass

Quattro con PR3 misto: 6 pass

