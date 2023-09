Calendario Mondiali canottaggio 2023 oggi: orari 7 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

I Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio, in corso a Belgrado, in Serbia, qualificanti per Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024, proseguiranno oggi, giovedì 7 settembre, con la quinta sessione di gare, dedicata alla prima parte delle semifinali del canottaggio.

L’Italia sarà protagonista con 10 equipaggi: 9 (sette olimpici e due non olimpici) saranno in gara al mattino nelle Semifinali A/B e tenteranno l’ingresso in Finale A (con annesso pass per Parigi 2024 per le 7 barche olimpiche), mentre 1 (olimpico) nel pomeriggio sarà in acqua nelle Semifinali C/D e proverà ad entrare in Finale C.

La diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD per la sessione mattutina, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play 3 per la sessione mattutina e su worldrowing.com. Di seguito il programma completo della quinta giornata di gare dei Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio.

CALENDARIO MONDIALI CANOTTAGGIO 2023

Giovedì 7 settembre

09.35-12.55 Semifinali A/B canottaggio – Rai Sport HD, Rai Play 3, worldrowing.com

09.35 Semifinali A/B due senza senior femminile (09.45 Alice Codato-SC Gavirate, Aisha Rocek-Carabinieri)

09.55 Semifinali A/B due senza senior maschile (09.55 Davide Comini, Giovanni Codato – Fiamme Oro)

10.15 Semifinali A/B doppio pesi leggeri femminile (10.15 Valentina Rodini-Fiamme Gialle, Federica Cesarini-Fiamme Oro)

10.35 Semifinali A/B doppio pesi leggeri maschile (10.45 Stefano Oppo – Carabinieri, Gabriel Soares – Marina Militare)

10.55 Semifinali A/B quattro senza senior femminile

11.15 Semifinali A/B quattro senza senior maschile (11.15 Paolo Covini, Alessandro Bonamoneta-Fiamme Gialle, Davide Verità-Marina Militare, Alfonso Scalzone-Fiamme Gialle)

11.35 Semifinali A/B quattro di coppia senior femminile (11.35 Valentina Iseppi-CC Aniene, Alessandra Montesano-Fiamme Gialle, Laura Meriano, Stefania Gobbi-Carabinieri)

11.55 Semifinali A/B quattro di coppia senior maschile (11.55 Nicolò Carucci-Fiamme Oro/SC Gavirate, Andrea Panizza, Luca Chiumento, Giacomo Gentili-Fiamme Gialle)

12.15 Semifinali A/B singolo pesi leggeri maschile (12.25 Niels Alexander Torre – Carabinieri)

12.35 Semifinali A/B singolo pesi leggeri femminile (12.45 Ilaria Corazza – SC Timavo)

15.05 Semifinali C/D paracanottaggio e canottaggio e Finali H/G/F/E canottaggio – worldrowing.com

15.05 Semifinali C/D singolo PR1 maschile

15.25 Semifinali C/D singolo pesi leggeri maschile

15.35 Semifinali C/D singolo pesi leggeri femminile

15.45 Semifinali C/D singolo senior maschile

15.55 Semifinali C/D singolo senior femminile (16.00 Clara Guerra – Fiamme Gialle)

16.05 Semifinali C/D doppio pesi leggeri femminile

16.15 Semifinali C/D doppio pesi leggeri maschile

16.35 Semifinali C/D due senza senior femminile

16.45 Semifinali C/D due senza senior maschile

16.55 Semifinali C/D doppio senior maschile

17.05 Semifinali C/D doppio senior femminile

17.15 Finale H singolo senior maschile

17.20 Finale G singolo senior maschile

17.25 Finale F singolo senior maschile

17.30 Finale F singolo senior femminile

17.35 Finale E singolo senior maschile

17.40 Finale E singolo senior femminile

PROGRAMMA MONDIALI CANOTTAGGIO 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD per la sessione mattutina.

Diretta streaming: Rai Play 3 per la sessione mattutina e worldrowing.com.

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo