Calendario Mondiali canottaggio 2023 oggi: orari 9 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

I Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio, in corso a Belgrado, in Serbia, qualificanti per Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024, proseguiranno oggi, sabato 9 settembre, con la settima giornata di gare, dedicata alle prime finali delle specialità olimpiche e paralimpiche.

L’Italia sarà protagonista al mattino con 6 equipaggi, tutti impegnati nelle Finali B: le 5 barche olimpiche cercheranno il pass per Parigi 2024, mentre l’imbarcazione paralimpica lotterà per il 7° posto. Ai due senza basterà non arrivare ultimi in Finale B per andare ai Giochi, per le altre barche servirà la vittoria in Finale B.

Saranno invece 2 gli equipaggi azzurri impegnati nelle Finali A del pomeriggio: entrambe le barche olimpiche in questione hanno già arpionato la carta olimpica per i Giochi del prossimo anno con l’approdo all’ultimo atto e lotteranno oggi per le medaglie.

La diretta tv sarà disponibile per le finali A su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play 3 per le Finali A e su worldrowing.com. Di seguito il programma completo della settima giornata di gare dei Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio.

CALENDARIO MONDIALI CANOTTAGGIO 2023

Sabato 9 settembre

09.30-12.30 Finali D/C/B specialità olimpiche e paralimpiche – worldrowing.com

09.30 Finale D due senza senior femminile

09.37 Finale D due senza senior maschile

09.44 Finale D doppio pesi leggeri femminile

09.51 Finale D doppio pesi leggeri maschile

09.58 Finale C due senza senior femminile

10.05 Finale C due senza senior maschile

10.12 Finale C doppio pesi leggeri femminile

10.19 Finale C doppio pesi leggeri maschile

10.26 Finale C quattro senza senior femminile

10.33 Finale C quattro senza senior maschile

10.40 Finale C quattro di coppia senior maschile

10.50 Finale B doppio PR2 misto

11.00 Finale B quattro con PR3 misto (Luca Conti-CR Lago di Pusiano, Tommaso Schettino-CC Aniene, Carolina Foresti-RYCC Savoia, Greta Elizabeth Muti-SC Olona, Raissa Scionico-SC Sampierdarenesi-timoniere)

11.10 Finale B due senza senior femminile (Alice Codato-SC Gavirate, Aisha Rocek-Carabinieri)

11.20 Finale B due senza senior maschile (Davide Comini, Giovanni Codato – Fiamme Oro)

11.30 Finale B doppio pesi leggeri femminile (Valentina Rodini-Fiamme Gialle, Federica Cesarini-Fiamme Oro)

11.40 Finale B doppio pesi leggeri maschile

11.50 Finale B quattro senza senior femminile

12.00 Finale B quattro senza senior maschile (Paolo Covini, Alessandro Bonamoneta-Fiamme Gialle, Davide Verità-Marina Militare, Alfonso Scalzone-Fiamme Gialle)

12.10 Finale B quattro di coppia senior femminile (Valentina Iseppi-CC Aniene, Alessandra Montesano-Fiamme Gialle, Laura Meriano, Stefania Gobbi-Carabinieri)

12.20 Finale B quattro di coppia senior maschile

13.05-15.35 Finali A specialità olimpiche e paralimpiche – Rai Sport HD, RaiPlay 3, worldrowing.com

13.05 Finale A doppio PR2 misto

13.18 Finale A quattro con PR3 misto

13.34 Finale A due senza senior femminile

13.51 Finale A due senza senior maschile

14.07 Finale A doppio pesi leggeri femminile

14.23 Finale A doppio pesi leggeri maschile (Stefano Oppo – Carabinieri, Gabriel Soares – Marina Militare)

14.39 Finale A quattro senza senior femminile

14.54 Finale A quattro senza senior maschile

15.10 Finale A quattro di coppia senior femminile

15.26 Finale A quattro di coppia senior maschile (Nicolò Carucci-Fiamme Oro/SC Gavirate, Andrea Panizza, Luca Chiumento, Giacomo Gentili-Fiamme Gialle)

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo