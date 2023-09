LIVE Bolelli/Musetti-Bergevi/Goransson 4-3, Italia-Svezia 2-0 Coppa Davis 2023 in DIRETTA: arriva il break azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

0-15 Marchio di fabbrica di Bolelli, ovvero la risposta di rovescio vincente.

5-3 Game Italia. ACE Musetti, Svezia che serve ora per rimanere nel set.

40-0 Ancora a segno con il dritto Musetti.

30-0 Dritto lungolinea vincente del nostro Lorenzo.

15-0 Servizio Musetti e volèe perentoria di Bolelli.

3-4 Game Svezia. Altra buona prima di Bergevi, che tiene in scia i suoi.

40-0 Servizio vincente dello svedese.

30-0 Smash in arretramento a segno di Goransson.

15-0 ACE Bergevi.

4-2 Game Italia. Non passa la risposta di Bergevi, che va ora alla battuta.

40-0 Altra gran prima di Simone.

30-0 Servizio vincente Bolelli.

15-0 Interviene perfettamente a rete Musetti.

3-2 BREAK ITALIA! Disastrosa volèe alta di Bergevi. Arriva i break italiano.

40-AD Palla break Italia. Molto bene gli azzurri nei pressi della rete.

40-40 Servizio e smash a segno per Goransson.

30-40 Non passa la risposta di dritto dell’emiliano.

15-40 Prima solida dello svedese.

0-40 Tre palle break Italia. Stupenda la risposta di rovescio vincente di Bolelli.

0-30 Risposta vincente di Musetti che pizzica gli avversari con il dritto al centro.

0-15 Non controlla la volèe di rovescio Goransson.

2-2 Game Italia. Buon turno di battuta del tennista toscano.

40-0 Goransson sotterra la volèe.

30-0 Servizio vincente Musetti.

15-0 Non passa la risposta degli svedesi.

2-1 Game Svezia. ACE di seconda di Bergevi.

40-0 ACE dello svedese.

30-0 Servizio e dritto a segno per Bergevi.

15-0 Esagera con il dritto Bolelli, cedendo nella diagonale con Bergevi.

1-1 Game Italia. Servizio vincente di Bolelli.

40-15 Magia di Bolelli, che con uno strettino di dritto ci procura due chance di 1 pari.

30-15 Largo il dritto di Simone in uscita dal servizio.

30-0 Bolelli legge lo spostamento anticipato dell’avversario punendolo con il dritto lungolinea.

15-0 Due ottimi riflessi a rete da parte di Musetti.

1-0 Game Svezia. Servizio e solido smash per Goransson.

AD-40 ACE Goransson.

40-40 CHE PUNTOOO! Prima Bolelli, poi Musetti, con due tocchi sempre più stretti.

40-30 Ancora Bergevi vigile a rete.

30-30 Secondo smash a segno per Goransson.

15-30 Risposta vincente di rovescio da parte di Bolelli.

15-15 Bergevi piazza la volèe dopo la buona prima del compagno.

0-15 Ottimo intervento a rete di Musetti.

PRIMO SET

19:11 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via all’incontro con gli svedesi al servizio.

19:09 L’eventuale terzo set si giocherebbe con la formula del match tiebreak.

19:08 Accolte dall’applauso del pubblico entrano in campo le due coppie.

19:07 Cambio dell’ultimo istante, al fianco di Simone Bolelli ci sarà Lorenzo Musetti.

19:03 Musica a tutto volume nell’Unipol Arena di Bologna. Ancora nessun segno sull’ingresso in campo dei tennisti.

18:59 Martedì verrà effettuato il sorteggio dei quarti di finale. L’Italia pescherà una delle 4 vincitrici dei gironi, tra cui spicca l’Australia.

18:55 Ancora qualche minuto di attesa prima dell’ingresso in campo dei quattro protagonisti dell’ultimo incontro.

18:51 MVP di questa qualificazione sicuramente Lorenzo Sonego, che dopo il disastroso esordio, ha costruito il passaggio del turno con la vittoria su Jarry e la successiva imposizione in doppio sempre contro i cileni.

18:47 Pubblico di Bologna che continua incessantemente a lanciare cori per gli azzurri. Davvero determinanti i tifosi azzurri, in special modo nella sfida da dentro o fuori contro il Cile.

18:43 Confermate le formazioni annunciate alle 14.00. Tra poco meno di 20 minuti Simone Bolelli ed Andrea Vavassori scenderanno in campo contro gli svedesi Bergevi/Goransson.

Buon pomeriggio e ben trovati nella DIRETTA LIVE testuale del doppio di Italia-Svezia. Gli azzurri festeggiano l’approdo alle Finals di Coppa Davis 2023 dopo aver sofferto le pene dell’inferno a causa dell’inattesa batosta inaugurale. Vinti i due singolari, è il momento della passerella del doppio.

Capitan Volandri dovrebbe scegliere i poco utilizzati Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, anche per concedere il meritato riposo agli artefici della qualificazione. Per gli scandinavi terza occasione per la coppia Bergevi/Goransson dopo le sconfitte patite con Cile e Canada.

Il doppio di Italia-Svezia sarà il terzo ed ultimo confronto a partire dalle 15.00. Sarà possibile seguire la partita in diretta TV su Rai 2 e Sky Sport, ed in streaming su Raiplay e Sky GO. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match.

Foto: LaPresse