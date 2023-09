LIVE America’s Cup, regate preliminari in DIRETTA: regate cancellate, rimandato il ritorno di Luna Rossa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.09 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito, un saluto da OA Sport.

16.07 REGATE CANCELLATE! Arriva la decisione definitiva, il maltempo purtroppo ha la meglio con le prime regate preliminari rinviate dunque a domani.

16.00 I percorsi di oggi saranno quelli con la classica partenza controvento, un lato di bolina e il secondo di poppa, già visti nella scorsa edizione della Coppa e tipici anche dei campi di regata dei velisti “normali”. Gli AC 40 promettono, con brezza tesa, di toccare o superare i 40 nodi di velocità in poppa, superando comodamente i 20 di bolina.

15.50 Non c’è stabilità nel vento, partenza per ora rinviata alle 16.10.

15.45 C’è un ritardo nella partenza della regata per via delle avverse condizioni meteo.

15.43 Nelle prove di ieri l’equipaggio italiano ha ottenuto un terzo e due secondi posti nelle regate di flotta vinte da Team New Zealand.

15.40 James Spithill e Francesco Bruni nel ruolo di timonieri, Umberto Molineris e Andrea Tesei nei panni di trimmer. Questa è la formazione con cui Luna Rossa affronterà queste regate preliminari.

15.37 Sta per partire la prima regata.

15.28 Oggi si disputeranno tre regate di flotta, ovvero con tutti gli equipaggi in acqua contemporaneamente

15.25 Gli AC75, imbarcazioni appunto impiegate nella Coppa America che scatterà tra un anno, sono barche con otto persone a bordo, motivo per cui queste prime regate non forniranno di fatto indicazioni significative riguardo all’avanzamento progettuale e allo sviluppo tecnologico che ogni team porta avanti per il proprio scafo. Oltre a Luna Rossa in acqua ci saranno anche Team New Zealand, i britannici di Ineos Britannia, gli svizzeri di Alinghi, gli statunitensi di American Magic e i francesi di Orient Express.

15.20 Sarà un primo week-end con imbarcazioni più piccole rispetto a quelle che saranno protagoniste in quel di Barcellona tra dodici mesi. A regatare saranno gli AC40, ovvero imbarcazioni in miniatura con un equipaggio composto da soli quattro uomini. Barche, gli Ac40, che saranno inoltre uguali per tutte le compagini a differenza degli AC75, differenti l’uno dall’altro all’interno di un regolamento comunque ben definito.

15.15 Inizia a Vilanova I La Geltù (Spagna)la lunga volata che condurrà alla prossima edizione della competizione sportiva più antica del mondo.

15.10 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale delle regate preliminari della America’s Cup.

