Italia-Ungheria oggi, Europei baseball 2023: programma, orari, tv, streaming

Ci siamo: stanno per cominciare gli Europei 2023. Il baseball internazionale è pronto a immergersi in una settimana che decreterà se ci sarà, e chi sarà, il successore dell’Olanda in termini di titolo continentale. L’Italia, in particolare, oggi affronta l’Ungheria, una squadra giovane che non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile.

Un dato particolare risalta per quanto riguarda il team magiaro: 15 dei 24 componenti della squadra sono nati dal 2000 in poi. Un nuovo corso, insomma, che passa da questa rassegna europea. Non si tratta di una formazione problematica, almeno all’apparenza, per gli azzurri, tra i quali ci sono diversi reduci del World Baseball Classic. Tra questi Vito Friscia e Robel Garcia, attesi a essere sicuri protagonisti al pari di Alberto Mineo.

Italia-Ungheria si giocherà oggi a partire dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirli in diretta streaming sul servizio di baseballeurope.tv, che offre un abbonamento a 24,95 euro per tutta la manifestazione e a 7,95 euro per le singole partite. Non è prevista alcuna copertura tv.

CALENDARIO ITALIA-UNGHERIA EUROPEI BASEBALL 2023 OGGI Domenica 24 settembre

Ore 11:00 Italia-Ungheria (Gruppo B, Trebic) PROGRAMMA ITALIA-UNGHERIA EUROPEI BASEBALL 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING Diretta tv: non prevista Diretta streaming: baseballeurope.tv

Foto: WBSC Europe / CBA