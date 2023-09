Baseball, Europei 2023: il roster definitivo dell’Italia. Epifano, Pomponi e Robles i tre tagli dai convocati

Sono stati diramati i nomi dei 24 giocatori che si confronteranno con il palcoscenico degli Europei 2023 in partenza tra poche ore in Repubblica Ceca. L’Italia prova a far meglio del terzo posto ottenuto due anni fa tra Torino, Avigliana e Settimo Torinese: allora fu finalina vinta ai danni della Spagna.

Questi i nomi di coloro che saranno al via già domani (ore 11:00) contro l’Ungheria:

Aldegheri Mattia P R R 1949 PARMA BASEBALL CLUB

Andretta Maurizio P R R VITERBO BASEBALL CLUB FORTITUDO BASEBALL BOLOGNA

Artitzu Marco P R R PORTA MORTARA BAS. SOFT. NOVARA BASEBALL SOFTBALL CLUB GROSSETO 1952

Astorri Cesare 1B,DH R R 1949 PARMA BASEBALL CLUB

Bassani Alex P R R FORTITUDO BASEBALL BOLOGNA

Batista Nathanael OF R R REGGIO RAYS BASEBALL SAN MARINO BASEBALL CLUB

Battioni Tommaso 18 SS R R COLLECCHIO B.C. 1949 PARMA BASEBALL CLUB

Bocchi Matteo P R R 1949 PARMA BASEBALL CLUB

Celli Federico OF R R SAN MARINO BASEBALL CLUB

Davis Nick P R R NORTHEASTERN UNIVERSITY, BOSTON – USA

D’Orazio JJ C R R REGGIO RAYS BASEBALL AMARILLO SOD POODLES (AZ) DOUBLE A

Friscia Jr Vito C,1B,OF R R LEHIGH VALLEY IRON PIGS (PHI) TRIPLE A

Garcia Robel UTL R R FORTITUDO BASEBALL BOLOGNA

Mercuri Mattia 2B,SS R R NETTUNO B.C. 1945

Mineo Alberto C L R NEW BLACK PANTHERS RONCHI 1949 PARMA BASEBALL CLUB

Monello Giulio C R R 1949 PARMA BASEBALL CLUB

Paolini Ricardo 2B R R REGGIO RAYS BASEBALL FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953

Pinazzi Nicolò P L L MILANO BASEBALL 1946 DAYTONA TORTUGAS (CIN) SINGLE A

Poma Sebastiano OF L L COLLECCHIO B.C. 1949 PARMA BASEBALL CLUB

Quattrini Gabriele P R R BASEBALL CLUB LE PANTERE POTENZA PICENA MACERATA ANGELS

Scotti Claudio P R R FORTITUDO BASEBALL BOLOGNA

Sellaroli Andrea 2B,OF R R NETTUNO B.C. 1945

Sireus Mattia P R R BASEBALL SOFTBALL CLUB GROSSETO 1952

Vassalotti Michele P R R REGGIO RAYS BASEBALL WISCONSIN TIMBER RATTLES (MIL) HIGH A

Rimane con il gruppo, al fine di aiutare i lanciatori, Andres Annunziata, che con i suoi 17 anni ha un brillante futuro davanti ai propri occhi. Esclusi, dunque, Erick Epifano, Francesco Pomponi e Federico Robles dal novero dei 24 di scena in Repubblica Ceca.

Insieme a Mike Piazza ci saranno, come staff dell’Italia, il bench coach Gianguido Poma, i coach Gian Mario Costa, Michele Gerali, Alessandro Fanfoni e Daniele Santolupo, il pitching coach Rolando Cretis, il bullpen coach Roberto Corradini, il fisioterapista Marco Mennella e il dottor Davide Ortolina, il team executive Massimo Baldi il Presidente Federale Andrea Marcon, che fa le funzioni di capodelegazione.

Foto: WBSC Europe / CBA