Italia-Ucraina oggi in tv, Qualificazioni Europei 2024: orario, canale, programma in chiaro, streaming, formazioni

Proseguono le Qualificazioni per gli Europei che si giocheranno in Germania nel 2024: prosegue anche il percorso dell’Italia del neo ct Luciano Spalletti. L’allenatore campione d’Italia con il Napoli lo scorso anno, ha esordito lo sabato sulla panchina della Nazionale con un amarissimo pareggio contro la Macedonia del Nord.

Gli azzurri dopo un buon avvio si sono man mano spenti fisicamente e mentalmente e un tiro da fuori area di Bardhi, proprio come successo al Renzo Barbera più di un anno fa e sempre contro i macedoni, ha trafitto l’Italia e Donnarumma. Ma adesso è tempo di pensare alla sfida di oggi: è tempo di pensare alla gara contro l’Ucraina.

A San Siro la Nazionale ospiterà la seconda classificata del Gruppo C e cercherà di fare di tutto per superarla: in gioco c’è un pass, diretto, per la manifestazione continentale del prossimo anno. Spalletti e i suoi, dopo il passo incerto di Skopje e un girone di qualificazioni sin qui non esaltante, non possono più commettere passi falsi. Vedremo chi, a partire dalle 20.45, riuscirà a spuntarla.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Italia-Ucraina, match valido per le Qualificazioni agli Europei del 2024 che si disputeranno in Germania. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play. Non mancherà la diretta live sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-UCRAINA (OGGI)

Martedì 12 settembre

Ore 20.45 – Italia-Ucraina – Diretta tv su Rai 1. Diretta streaming su RaiPlay. Diretta Live su OA Sport.

PROGRAMMA ITALIA-UCRAINA: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1

Rai 1 Diretta streaming: RaiPlay

RaiPlay Diretta Live: OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-UCRAINA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo Scalvini/Casale, Bastoni, Dimarco; Pessina/Barella, Cristante, Frattesi; Raspadori, Immobile, Zaccagni. Ct. Spalletti

Donnarumma; Di Lorenzo Scalvini/Casale, Bastoni, Dimarco; Pessina/Barella, Cristante, Frattesi; Raspadori, Immobile, Zaccagni. Ct. Spalletti UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan/Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Kryvtsov, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. Ct. Rebrov



