Italia-Serbia oggi, Mondiali basket 2023: orario, dove vederla in tv, programma, streaming

Come in (quasi) ogni occasione dal 2011, Italia-Serbia arriva in una manifestazione internazionale, a un certo punto. Stavolta è l’esordio di oggi del secondo girone ai Mondiali 2023, con l’Italia che vede pendere sulla propria testa una spada di Damocle: l’eliminazione in caso di sconfitta e successiva vittoria della Repubblica Dominicana su Porto Rico.

Gli azzurri di Gianmarco Pozzecco sono costretti a vincere, possibilmente di sei o più punti, per avere delle fondate speranze di andare ai quarti di finale. Contro la squadra di Svetislav Pesic nulla sarà semplice: i serbi nei primi tre incontri hanno dato 91 punti di scarto complessivi alle avversarie e hanno trovato, al momento, una più che buona quadra nonostante l’assenza di un intero quintetto base e un paio di uomini di primo livello. Non si parte favoriti, ma c’è la voglia di stupire e di lasciarsi dietro il cattivo ricordo di un gruppo A che non ha visto gli azzurri brillare.

Italia-Serbia, prima partita della seconda fase degli azzurri ai Mondiali 2023, si giocherà oggi alle ore 10:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su Rai2, oltre che su Sky Sport Summer (canale 201). Diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, Now Tv e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-SERBIA OGGI, MONDIALI BASKET 2023

Venerdì 1° settembre

Ore 10:00 Italia-Serbia (Girone I) – Diretta tv su Rai2 e Sky Sport Summer (canale 201)

PROGRAMMA ITALIA-SERBIA OGGI, MONDIALI BASKET 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, Sky Sport Summer (canale 201)

Diretta streaming: RaiPlay, Sky Go, Now Tv e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo