Basket, Gianmarco Pozzecco: “Italia-Serbia una classica, motivati a fare un passo in avanti ai Mondiali”

Giornata di vigilia per l’Italia, che venerdì 1° settembre (ore 10.00) affronterà la Serbia ai Mondiali 2023 di basket. Inizia la seconda fase a gironi a Manila (Filippine) e gli azzurri sono obbligati a vincere per sperare concretamente nella qualificazione ai quarti di finale. La nostra Nazionale dovrà battere ancora una volta la corazzata balcanica, come successo due anni fa nelle qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’anno scorso agli Europei. Gli azzurri si portano dietro due vittorie (contro Angola e Filippine) e una sconfitta (contro la Repubblica Dominicana).

Il CT Gianmarco Pozzecco ha analizzato la partita nella conferenza stampa della vigilia: “Italia-Serbia sta diventando una classica ormai. Come sempre noi dovremo giocare una partita perfetta perché anche stavolta affronteremo una squadra molto forte, con molte armi a disposizione, talento e stazza diffusi. Mi dispiace molto non vedere in campo Borisa Simanic, al quale mando un forte abbraccio e un grande in bocca al lupo“.

Il Commissario Tecnico ha poi proseguito: “Per quanto riguarda noi, giocheremo il nostro solito basket, quello che ci ha contraddistinto fino a questo momento. Ho visto i ragazzi molto concentrati e determinati a fare ancora un passo in avanti in questo Mondiale. In questi due giorni abbiamo riposato, ricaricato le pile, ci siamo allenati bene e abbiamo preparato la partita. Siamo pronti“.

Credit: Ciamillo