Italia-Porto Rico oggi, Mondiali basket 2023: orario, dove vederla in tv, programma, streaming

Dentro o fuori, tutto o niente. L’Italia ha in mano il proprio destino: il basket azzurro può tornare ai quarti ai Mondiali a 25 anni dall’ultima volta. Per farlo, però, deve prima battere Porto Rico. Una specie di film già visto, quello di oggi, perché anche nel 1998 fu decisivo il confronto con i portoricani.

Dai protagonisti di allora, che erano da una parte i vari Fucka, Basile, Myers e Andrea Meneghin e dall’altra, tra gli altri, Eddie Casiano e Daniel Santiago, si passa agli odierni Simone Fontecchio, Gigi Datome da un lato e Tremont Waters e George Conditt dall’altro. Il concetto è molto semplice: chi vince passa, poi resta da stabilire il come in base a Serbia-Repubblica Dominicana del pomeriggio. Per l’Italia una grande occasione da sfruttare dopo la rimonta d’altri tempi contro i serbi.

Italia-Porto Rico, seconda e decisiva partita della seconda fase degli azzurri ai Mondiali 2023, si giocherà oggi alle ore 10:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su Rai2, oltre che su Sky Sport Summer (canale 201). Diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, Now Tv e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-PORTO RICO OGGI, MONDIALI BASKET 2023

Domenica 3 settembre

Ore 10:00 Italia-Porto Rico (Girone I) – Diretta tv su Rai2 e Sky Sport Summer (canale 201)

PROGRAMMA ITALIA-PORTO RICO OGGI, MONDIALI BASKET 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, Sky Sport Summer (canale 201)

Diretta streaming: RaiPlay, Sky Go, Now Tv e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo