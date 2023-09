Basket, Mondiali 2023: l’Italia deve battere Porto Rico per centrare i quarti di finale. Gli Azzurri cercano la seconda impresa in pochi giorni

L’Italbasket ha in mano in proprio destino ai Mondiali 2023! Gli Azzurri affrontano domani alle 10:00 ora italiana all’Araneta Coliseum di Manila (Filippine) il Porto Rico, in un match da dentro o fuori per la seconda fase (girone I): chi vince infatti passa ai quarti di finale, chi perde saluta la competizione iridata.

I ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco hanno compiuto già un’autentica impresa ieri battendo la temibile Serbia per 78-76 – terzo successo consecutivo in partite ufficiali dopo il PreOlimpico di Belgrado e l’EuroBasket 2022 – trascinati un Simone Fontecchio in stato di grazia ed autore di ben 30 punti. La compagine del Bel Paese era anche sprofondata a -16 nel terzo quarto, ma i canestri pesanti di Capitan Datome hanno ridato linfa ai compagni per completare la splendida rimonta nel parziale conclusivo. A scacciare poi l’ipotesi di un possibile ‘biscotto’ ci ha pensato proprio il Porto Rico, che nel secondo match di ieri ha piegato nel finale la resistenza della Repubblica Dominicana vincendo per 97-102 – in caso di vittoria dei dominicani, infatti, alla Serbia domani sarebbe bastato battere Karl-Anthony Towns e compagni di sole quattro lunghezze per rispedire a casa gli Azzurri – rendendo così il girone più incerto che mai, con tutte e quattro le squadre appaiate a 7 punti (3-1). Il Commissario Tecnico aveva elogiato così i suoi ragazzi al termine della dura partita contro la Serbia, attraverso il sito della FIP: “Sono orgoglioso di questi ragazzi. Non mollano mai e insieme ci hanno regalato un’altra serata indimenticabile. Non è stato semplice perché la Serbia è un top team e il loro basket è sempre di alto livello. Lo dico spesso e lo ripeto, questo gruppo è incredibile”. L’Italia potrebbe anche ambire a chiudere il girone I da prima in classifica qualora anche la Serbia batta la Repubblica Dominicana: in caso di arrivo a pari punti si vanno a considerare gli scontri diretti, a favore quindi della Nazionale tricolore per via dell’impresa di ieri contro i balcanici.

Datome e compagni si troveranno però di fronte una squadra tosta e agguerrita come quella di Porto Rico, che avrà le stesse motivazioni degli Azzurri: una vittoria vale il pass per i quarti finale, che i portoricani mancano dal lontano 2002. I caraibici si sono aggiudicati il ‘derby’ contro la Repubblica Dominicana per 97-102, con una prova di forza schiacciante nel quarto conclusivo grazie anche alla doppia doppia di uno scatenato Tremont Waters che ha chiuso con 37 punti ed 11 assist – vincendo il ‘braccio di ferro’ con l’altra stella in campo ovvero Karl-Anthony Towns, che ha messo a referto 39 punti e 10 rimbalzi. Il Porto Rico aveva completato la prima fase del Mondiale con due vittorie – contro Sud Sudan all’overtime e contro la Cina – ed un ko rimediato di fronte a Nikola Jovic e compagni (77-94), ma si è esaltato nel match contro i ‘cugini’ dominicani rendendo il girone ancora più incerto. Da tenere sotto stretta osservazione anche George Conditt, secondo miglior cecchino (12.5 punti di media) nonché miglior rimbalzista (9.0 rimbalzi a partita).

L’Italia ha già sconfitto i portoricani in amichevole quest’estate (98-65) nella serata di Ravenna dedicata a Gigi Datome: ora però è cambiato tutto, perché la sfida di domani mette in palio molto di più. Gli Azzurri ci credono e sognano un’altra impresa dopo quella di ieri contro la Serbia per centrare il quarto di finale dove potrebbero beccare una tra gli Stati Uniti e la Lituania. I nostri avversari caraibici, però, venderanno sicuramente cara la pelle…

Foto: fiba.basketball