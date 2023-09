Hocey ghiaccio, ICE League 2023-2024: Valpusteria apre con una vittoria, sconfitta per Asiago e Bolzano

Una vittoria e due sconfitte. Si è aperto in questo modo per le squadre italiane il Campionato ICE League 2023-2024 di hockey su ghiaccio. In occasione della prima giornata della prestigiosa rassegna europea infatti Valpusteria ha trovato ll successo contro Voralberg, mentre Asiago e Bolzano hanno dovuto cedere il passo rispettivamente a Fehervari AV19 e Innsbruck.

Un mach di buon carattere quello disputato dai lupi, abili a passare in vantaggio all’11:26 con Hannoun da una situazione di power play, salvo poi subire al 5:32 del secondo periodo il pareggio ad opera di Maier. Dopo appena un minuto però Valpusteria riesce a venire subito fuori, trovando il raddoppio al 6:01 con Frycklund e il tris al 19:35 con Petan (porta vuota), rete che porta i padroni di casa ad amministrare il risultato fino alla fine dell’incontro.

K.O netto invece per Asiago, caduto in casa contro un Fehervar audace a sfruttare il vantaggio all’8:16 del secondo periodo con Hari e a mettere poi al sicuro la vittoria nell’ultimo atto, prima con Batalis (12:38) e, successivamente, di nuovo con Hari (19:48).

Brutta sconfitta anche per Bolzano che niente ha potuto sul ghiaccio di Innsbruck incassando un doloroso 5-1 in una partita a senso unico. La rete delle foxes, timbrata da Ford, arriva infatti all’ultimo giro di orologio dopo la manita siglata dagli austriaci.

L’ICE League tornerà già domani con la partita tra Bolzano e Fehervar AV19.

Foto: Iwan Foppa