Hockey ghiaccio, la ICE League 2023-2024 scatterà il 15 settembre: al via Bolzano, Asiago e Val Pusteria

Siamo esattamente ad un mese dal via ufficiale della ICE Hockey League 2023-2024. Il campionato di hockey transnazionale vedrà al via anche in questa edizione 3 squadre italiane che saranno l’HCB Alto Adige Alperia, il Migross Supermercati Asiago e il Val Pusteria.

La regular season della ICE Hockey League, vedrà ai nastri partenza 13 squadre e, come detto, prenderà il via a partire dal 15 settembre 2023. La conclusione, invece, avverrà il 23 febbraio 2024, dopo un totale di 48 partite equamente suddivise tra casa e trasferta.

Quali saranno le soste della stagione della IHL? Le pause internazionali sono previste dal 6 al 12 novembre, dall’11 al 17 dicembre e dal 5 all’11 febbraio.

Come si svilupperanno i playoffs? Dopo il termine della regular season le squadre classificate dal primo al sesto posto avranno accesso diretto ai playoffs, mentre quelle piazzate dal settimo al decimo posto disputeranno i pre-playoffs in una serie “best-of-three”. Una volta determinate le due vincitrici delle due serie, si procederà al “pick” per i quarti di finale, che come la semifinale e la finale si svolgeranno in serie “best-of-seven”.

L’ultima stagione ha visto il successo dei Red Bull Salisburgo nella finalissima contro Bolzano con il punteggio di 4-3 facendo il bis del 2021-2022 quanto rifilarono un netto 4-0 al Fehervar. L’ultimo titolo italiano è datato 2017-2018 proprio con Bolzano che piegò per 4-3 i soliti salisburghesi.

Credit: Vanna Antonello