Golf: al Fortinet Championship 2023 Max Homa cerca il tris. In gara anche Justin Thomas

Ritorna il PGA Tour, con la parte sostanzialmente autunnale della stagione 2023 che porta verso un 2024 ricco di cambiamenti. In particolare, stavolta siamo all’ultimo appuntamento oltreoceano prima della Ryder Cup, il Fortinet Championship. Evento californiano che si tiene dal 2007, ha visto nelle due ultime edizioni i successi di Max Homa, che cerca dunque di fare tris e dare una bella spinta al proprio cammino verso la Ryder Cup di Roma.

Non c’è solo lui al via sul North Course del Silverado Country Club di Napa all’interno del team americano: vedremo, infatti, anche Justin Thomas, anche lui in procinto di viaggiare verso la Città Eterna. Allo stesso modo, sono presenti anche il capitano USA, Zach Johnson, e uno dei suoi cinque vice, Stewart Cink. Quest’ultimo, peraltro, aveva conquistato l’edizione 2020, particolare perché riuscì a non saltare nonostante si arrivasse dai mesi della pandemia.

Nella storia di questo torneo c’è anche qualche nota non felicissima: nel 2017, proprio poche ore dopo il termine del bis di Brendan Steele, l’enorme vampata di incendi che stava attraversando la California del Nord colpì anche qui. Al di là di questi lati storici, in questo 2023 il Fortinet (ex Safeway Open) è in una di quelle settimane nelle quali il field è nettamente più debole rispetto alla controparte europea, riunita a Wentworth per il BMW PGA Championship con l’intero blocco del Team Europe di Ryder Cup in scena.

Considerato che il fuso orario è di ben nove ore tra Italia e California, per conseguenza ne risente la trasmissione televisiva di Eurosport 2, eurosport.it e Discovery+ in termini di orari. In particolare, ogni giro verrà trasmesso a partire dalla mezzanotte per le tre successive ore.

