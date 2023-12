Golf, gli australiani Lydia Ko e Jason Day passano in testa con un grande giro al Grant Thornton Invitational 2023

Grande spettacolo a Naples (Stati Uniti) per il secondo giro del Grant Thornton Invitational 2023, il nuovo torneo che debutta questo fine settimana sul PGA Tour. Sul tee della uno sono tornate le sedici coppie miste, formate da golfisti di caratura mondiale, per darsi battaglia nei classici foursomes, quel tipo di gioco che vediamo abitualmente in Ryder Cup. Con un giro di livello notevole passa in testa il tandem australiano formato da Lydia Ko e Jason Day con lo score complessivo di -20.

A differenza dello scramble di ieri, che chiamava punteggi bassi, oggi si è girato con il metodo più difficile del golf a coppie: in gioco c’è sempre stata una sola palla. La coppia australiana, dopo aver girato le prime nove in -1, è stata favolosa nelle seconde nove mettendo a segno cinque birdie e quattro par per un totale di 66 colpi (-6 di giornata), miglior punteggio che si è visto oggi in campo. In seconda posizione a -19 e pronti a dare battaglia domani i leader di ieri, gli americani Tony Finau/Nelly Korda appaiati al tandem Glover/Maguire.

Dobbiamo poi scendere a -16 per trovare le quattro coppie a pari merito in quarta posizione: Conners/Henderson, Taylor/Yin, McCarthy/Khang e Thomspon Fowler. Proprio su quest’ultima coppia è bene spendere due parole. I due fenomeni si sono presentati sul tee del par 3 della 17 a -14, e il primo colpo spettava a Lexi Thompson. La fuoriclasse statunitense ha deciso di non far fatica al suo compagno con il putt trovando la prima meravigliosa buca in uno della storia, breve, del torneo.

Sul magnifico percorso par 72 Tiburon Golf Club (Florida) la classifica è abbastanza sgranata, con i foursomes di oggi che hanno messo in luce la differenza tra le coppie. In ottava posizione a -14 il duo inglese formato da Justin Rose e Charley Hull, mentre a chiudere la top-10 in nona posizione con lo score di -12 troviamo tre coppie: English/Boutier, Thhegala/Zhang e Aberg/Sagstorm.

Foto: LaPresse