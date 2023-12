Golf, gli australiani Day/Ko trionfano nella prima edizione del Grant Thornton Invitational

Jason Day e Lydia Ko sono i primi vincitori della storia del Grant Thornton Invitational, nuovo torneo a coppie miste ideato da PGA Tour e LPGA Tour. La coppia australiana, in testa dopo il secondo giro, resiste alla grande rimonta di Corey Conners e Brooke Henderson chiudendo la tre giorni con lo score totale di -26, con un solo colpo di vantaggio sui canadesi, secondi.

Terzo giorno e terzo format diverso. Le coppie venerdì hanno girato con il sistema scramble, ieri con il foursomes e oggi con una variante dei fourball. Entrambi i golfisti hanno colpito dal tee shot, poi si sono scambiati la palla dal secondo colpo e hanno proseguito con quella fino a che va in buca. Il più basso degli score tra i due partner è poi contato come quello di squadra per la buca.

Favolosa la prestazione di Day/Ko, che hanno tirato fuori dal cilindro un giro in 66 bogey free. Ci hanno provato fino all’ultimo Conners e Henderson, ma la loro super prestazione non è bastata. Per il duo canadese giornata favolosa condita da 7 birdie, due eagle e un pesante doppio bogey (arrivato però alla 3) per mettere insieme un 63 (-9) di assoluto livello.

Terza posizione per i fenomenali svedesi Aberg/Sagstorm, che hanno dato spettacolo siglando il miglior punteggio di giornata (60, -12) che gli ha fatto recuperare ben sette posizioni con il -24 totale. Sul magnifico percorso par 72 Tiburon Golf Club (Florida) i primi americani si vedono solo al quarto posto con lo score di -23: Tony Finau/Nelly Korda e McCarthy/Khang. Sesto posto a -22 per Fowler/Thompson e Glover/Maguire. In ottava posizione in solitaria a -21 Taylor/Yin; mentre chiudono la top-10 appaiate a -20 le coppie formate da Dahmen/Vu, Theegala/Zhang e Rose/Hull.

