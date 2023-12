Golf, la coppia Finau/Korda in testa dopo il primo giro del Grant Thornton Invitational

Sul PGA Tour si sperimenta, con un nuovo torneo a coppie miste che va in scena per la prima volta questo fine settimana al Tiburon Golf Club di Naples, in Florida. In testa dopo il primo giro del Grant Thornton Invitational troviamo la coppia Tony Finau e Nelly Korda con lo score complessivo di -16.

Un torneo nuovo con una formula nuova e un field di primissimo livello. Oggi le sedici coppie al via hanno completato il loro giro con il sistema scramble. Si tratta di un tipo di gioco nel quale ogni golfista colpisce la propria palla dal tee shot, quindi la coppia sceglie una palla da giocare per il successivo colpo ed entrambi giocano da lì; si prosegue così fino all’arrivo in buca.

Finau e Korda rappresentano perfettamente la qualità dei golfisti che si sfidano questa settimana. I due americani hanno chiuso la giornata di oggi con eagle 17 e birdie 18, non riuscendo a guadagnare colpi in soltanto tre delle diciotto buche del percorso. In seconda posizione a -15 un tandem di coppie formato da Glover/Maguire e Denny McCarthy/Megan Khang.

Sul percorso par 72 sono in quattro le squadre a condividere la quarta posizione con il punteggio totale di -14: Day/Ko, Rose/Hull, Taylor/Yin e Theegala Zhang. Ottava piazza a -13 per gli americani Cameron Champ/Allisen Corpuz e i canadesi Corey Conners/Brooke Henderson.

A chiudere la top-10 a -12 Aberg/Sagstrom e Fowler Thompson. La classifica è ancora cortissima, con i punteggi oggi che sono andati parecchio sotto par, come chiama naturalmente lo schema di gioco. Domani la musica cambierà, e i fousomes potrebbero ridisegnare completamente la graduatoria.

Foto: LaPresse