Ryder Cup 2023, Luke Donald: “Il percorso di Roma puÃ² aiutarci, la squadra Ã¨ in grande forma”

Mancano ormai poche settimane alla Ryder Cup 2023, l’evento forse in assoluto più atteso della stagione del golf, che per la prima volta verrà organizzata in territorio italiano ed in particolare sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, Roma. Nella capitale si è tenuto oggi il primo incontro del Team Europe, con il capitano Luke Donald che si è fermato a parlare con la stampa.

Il capitano ha speso parole al miele per i suoi giocatori: “Credo che abbiamo una squadra fortissima. Abbiamo tre dei primi quattro giocatori nel ranking, dei giovani in rampa di lancio e dei giocatori esperti con titoli importantissimi, anche Major, in bacheca. Sappiamo che i nostri avversari saranno altrettanto forti, ma ho fiducia nei miei dodici”.

“Quattro degli ultimi sei eventi della FedEx Cup sono stati vinti da uno di noi – ha continuato Donald – siamo pieni di giocatori in grande forma. Sono tutte cose positive che dovremo essere bravi a portare con noi in campo. Vogliamo competere al massimo e fare tutto per vincere”.

Donald ha poi spiegato come sta interpretando il suo ruolo: “Il mio ruolo richiede una grande responsabilità. Da capitano sto cercando di creare una cultura ed un’atmosfera in cui ognuno possa esprimersi al meglio. Una volta che scenderanno in campo ognuno giocherà per sè e io potrò fare poco. Io e i vicecapitani dobbiamo creare le condizioni per cui ognuno vada sul tee al meglio”.

Tornando poi sulla composizione del suo team: “Siamo più giovani, credo che sia naturale avere un cambio generazionale ciclicamente. Ovviamente Ludvig Aberg è un po’ il simbolo di questo cambiamento, lui è un talento incredibile su cui c’era molta attenzione da tempo. Il suo gioco si adatta molto bene al Marco Simone”.

Infine, proprio sul percorso romano: “Il rough sarà molto alto, simile a quello che trovammo all’Italian Open. Abbiamo ancora una settimana per fare qualche piccola modifica, ma dovrò discuterne prima coi giocatori. Il percorso è bellissimo, è stato fatto un lavoro eccezionale. Dovremo fare un modo che sia un vantaggio per noi”.

Foto: LaPresse