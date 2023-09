Giro di Toscana 2023: programma, orari, tv, streaming

Mercoledì 13 settembre torna il Giro di Toscana. Edizione numero 95 della storia, l’ottava con il ‘sottotitolo’ di Memorial Alfredo Martini, una delle classiche autunnali italiane più importanti del panorama ciclistico. Si cerca il successore di Marc Hirschi, che superò in uno sprint ristretto Lorenzo Rota e Daniel Felipe Martinez.

Percorso di 191,5 chilometri, con partenza ed arrivo a Pontedera; dopo un tratto in linea di 28 chilometri ci si muoverà verso Lajatico, con un circuito da percorrere due volte. Dal chilometro 58 si torna verso Pontedera, dove si entrerà poi nel circuito finale di oltre 55 chilometri: la difficoltà maggiore è la salita del Monte Serra, l’ultimo scollinamento è a 27,5 chilometri dal traguardo, poi discesa e traguardo.

La partenza ufficiale della novantacinquesima edizione del Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini sarà alle ore 11.30. Rai Sport garantirà la diretta televisiva in chiaro dalle ore 15.00, in streaming su RaiPlay dalla stessa ora. DIRETTA LIVE su OA Sport dalle ore 13.00 per non perdere nemmeno una pedalata.

GIRO DI TOSCANA 2023, IL PROGRAMMA

13 settembre – Giro di Toscana – Memorial Alfredo Martini – Pontedera-Pontedera (191,5 km)

Orario di partenza: 11.30

Orario di arrivo: 16.10 circa

GIRO DI TOSCANA 2023, DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport, dalle 15.00

Diretta streaming: RaiPlay, dalle 15.00

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse