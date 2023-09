Ginnastica artistica, i convocati dell’Italia per i Mondiali: Bartolini torna, 4 Moschettieri d’Europa, specialisti esclusi

Giuseppe Cocciaro, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2023 che andranno in scena ad Anversa (Belgio) dal 30 settembre all’8 ottobre. Le azzurre si presenteranno con il chiaro obiettivo di staccare il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024 (servirà rientrare tra le migliori nove classificate, escludendo le squadre salite sul podio nel team event nella passata rassegna iridata e dunque già qualificate ai Giochi).

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nella gara a squadre degli ultimi Europei e lo scorso anno si piazzò al quarto posto ai Mondiali, accarezzando il sogno di una clamorosa medaglia iridata fino all’ultimo attrezzo. Si cercherà una nuova magia anche in questa occasione, con quasi la stessa formazione che ha fatto suonare l’Inno di Mameli in primavera ad Antalya. Sono infatti stati confermati i generalisti Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali e Mario Macchiati (fresco Campione d’Italia sul giro completo), oltre a Matteo Levantesi (grandissimo specialista alle parallele pari, ma solido anche su altri attrezzi e vero uomo squadra).

C’è una sostituzione di spessore: resta a casa Marco Lodadio (uomo di lusso agli anelli e che si è sempre sacrificato per la squadra) ed entra Nicola Bartolini, ex Campione del Mondo al corpo libero che agli Europei era assente per un problema fisico. Il DT ha deciso di rinunciare a due grandi specialisti come Salvatore Maresca (che domenica ha vinto agli anelli in World Challenge Cup a Parigi) e Carlo Macchini (argento continentale alla sbarra), senza dimenticarsi di Edoardo De Rosa (terzo al cavallo in World Challenge Cup).

Sono stati convocati sei atleti, uno sarà la riserva a disposizione per qualsiasi evenienza: al momento sembra che questo ruolo debba essere ricoperto da Lorenzo Bonicelli. Di seguito i convocati dell’Italia maschili per i Mondiali 2023 di ginnastica artistica.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2023

Yumin Abbadini

Nicola Bartolini

Lorenzo Minh Casali

Matteo Levantesi

Mario Macchiati

Lorenzo Bonicelli

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi