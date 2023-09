F1 su TV8, programma GP Giappone 2023: orari gratis e in chiaro, programma differite

Dalle latitudini equatoriali di Singapore, la Formula Uno si sposta in lidi decisamente più temperati, restando però sempre in Estremo Oriente. Domenica 24 settembre assisteremo alla 37ma edizione iridata del Gran Premio del Giappone. L’appuntamento nipponico ha fatto estemporaneamente capolino in calendario a metà anni ’70, diventando poi tappa fissa a cominciare dal 1987.

Si è quasi sempre corso a Suzuka. Le uniche eccezioni sono rappresentate dai bienni 1976-1977 e 2007-2008, quando si è invece gareggiato al Fuji. L’autodromo di proprietà della Honda è situato sulle colline che sovrastano le coste occidentali della Baia di Ise. La metropoli di riferimento è Nagoya, circa 50 km a est. La capitale Tokyo dista invece circa 250 km in linea d’aria, sempre in direzione orientale.

La pista misura 5,8 km e ha la particolarità di avere un disegno “a otto”. Rimasta sempre fedele al proprio lay-out originario, Suzuka è entrata nell’immaginario collettivo per essere sovente stata la tappa decisiva per l’assegnazione del Mondiale. Il titolo è stato conferito in questo autodromo ben 12 volte, l’ultima delle quali proprio lo scorso anno. Cosa accadrà nel 2023? Per scoprirlo basterà seguire il GP di Giappone in TV. Come?

F1 – PROGRAMMA GP GIAPPONE 2023

VENERDÌ 22 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 4.30-5.30, Prove libere 1

Ore 8.00-9.00, Prove libere 2

SABATO 23 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 4.30-5.30 Prove libere 3

Ore 8.00, Qualifiche

DOMENICA 24 SETTEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 7.00, GARA

F1 – GP GIAPPONE 2023 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio del Giappone sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport, dove saranno coperte tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche e la gara. Sky Sport F1 (207) proporrà anche svariati programmi di approfondimento. Per i possessori di Sky Q, la diretta integrale sarà garantita anche da Sky Sport 4K (213), salvo differenti esigenze editoriali. Inoltre il canale sportivo generalista Sky Sport Uno (201) avrà modo di seguire la medesima programmazione di Sky Sport F1.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, le qualifiche e la gara. Non è prevista alcuna diretta in chiaro dell’evento nipponico, così come non è programmata alcuna copertura gratuita delle prove libere.

STREAMING – L’appuntamento di Suzuka potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vederlo anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita di qualifiche e gara.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione del Gran Premio del Giappone, dalle prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 23 SETTEMBRE

Ore 15.30 – Qualifiche, Differita

DOMENICA 24 SETTEMBRE

Ore 16.30 – Gran Premio, Differita

Foto: La Presse