F1 su TV8, GP Giappone 2023: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

Suzuka, l’autodromo del Destino. Non esiste contesto dove il Mondiale di F1 si è deciso più volte. L’eventualità si è verificata ininterrottamente dal 1987 al 1991, nel 1996, dal 1998 al 2000, nel 2003, nel 2011 e nel 2022. Qui si sono registrati i picchi della rivalità tra Ayrton Senna e Alain Prost, il pinnacolo della carriera di Damon Hill, le delizie di Mika Häkkinen, le apoteosi di Michael Schumacher. Non solo pagine, ma interi capitoli di storia sono stati scritti sulla pista giapponese.

Passando, invece, al presente, Max Verstappen NON può chiudere matematicamente la partita. L’olandese ha 151 lunghezze di vantaggio sul compagno di squadra Sergio Perez. Se anche oggi finisse 26-0 per Super Max, il margine non sarebbe comunque aritmeticamente superiore ai 180 punti in palio tra il Qatar e Abu Dhabi. Dunque, il Mondiale piloti rimarrà teoricamente aperto per almeno un altro GP.

Discorso diverso per il Mondiale costruttori. Red Bull può artigliarlo matematicamente già oggi, nel caso abbia 309 lunghezze di margine sull’avversaria più vicina. Considerando come il Drink Team sia attualmente a +308 sulla Mercedes e a +332 sulla Ferrari, l’eventualità di una festa è concreta. Cosa accadrà oggi nel Gran Premio di Giappone? Per scoprirlo si potrà seguire il GP in TV. Come?

PROGRAMMA GP GIAPPONE F1 SU TV8

DOMENICA 24 SETTEMBRE

Ore 16.30, il GP di Giappone sarà trasmesso gratis in chiaro in DIFFERITA

PROGRAMMA GP GIAPPONE F1 OGGI

(24 SETTEMBRE)

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale del Gran Premio di Giappone. Inoltre i possessori di Sky Q potranno godersi la competizione su Sky Sport 4K (213). La gara sarà proposta in diretta anche su Sky Sport Uno (201).

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis, ma in differita, il GP nipponico. Non è prevista alcuna copertura televisiva gratuita in diretta.

STREAMING – L’evento di Suzuka potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà inoltre possibile vedere l’appuntamento sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la differita della gara sarà disponibile sul sito internet TV8.it

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Giappone.

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP GIAPPONE 2023

DOMENICA 24 SETTEMBRE

La GARA sarà trasmessa a partire dalle ore 7.00 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE GARA SKY SPORT F1 – GP GIAPPONE 2023

La GARA sarà ritrasmessa in replica su Sky Sport F1 (207).

Gli orari di domenica 24 saranno: 10.00; 13.00; 15.30; 18.00; 20.00; 22.00

Dopodiché, l’appuntamento sarà proposto a ripetizione per giorni dalla notte di lunedì 25 settembre in poi.

