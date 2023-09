F1, GP Italia 2023: risultati e classifica FP2. Carlos Sainz davanti a tutti, 5° Verstappen e 6° Leclerc

Seconda sessione di prove libere andata in archivio a Monza, sede del round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista brianzola le scuderia hanno lavorato alacremente in cerca del miglior bilanciamento possibile su un tracciato molto particolare e diverso dagli altri.

Al termine della FP1, la Red Bull dell’olandese Max Verstappen aveva suonato la campana. Convincente come al solito la prova di Max che, al volante della RB19, ha espresso il solito feeling, a precedere un ottimo Carlos Sainz sulla Ferrari e il compagno di squadra a Milton Keynes, Sergio Perez. Per Verstappen e Perez, un lavoro comparativo: il neerlandese ha girato con un assetto particolarmente carico, mentre Checo con ali votate all’efficienza.

In casa Ferrari, bene un Sainz che oggi ha festeggiato il suo 29° compleanno, mentre qualche problemino in più per il monegasco Charles Leclerc sul passo gara, nella consueta difficoltà di gestire il degrado. Da capire le Mercedes che specie con benzina hanno ben impressionato.

Di seguito i tempi e la classifica della FP2 a Monza:

CLASSIFICA FP2 GP ITALIA F1 2023

1 Carlos SAINZ Ferrari1:21.355 4

2 Lando NORRIS McLaren+0.019 4

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.185 4

4 Oscar PIASTRI McLaren+0.190 4

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.276 4

6 Charles LECLERC Ferrari+0.361 4

7 Alexander ALBON Williams+0.624 4

8 Fernando ALONSO Aston Martin+0.716 2

9 George RUSSELL Mercedes+0.821 3

10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.936 4

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.219 4

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.240 4

13 Pierre GASLY Alpine+1.296 3

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.341 6

15 Esteban OCON Alpine+1.361 4

16 Logan SARGEANT Williams+1.400 5

17 Lewis HAMILTON Mercedes+1.428 4

18 Liam LAWSON AlphaTauri+1.812 4

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.991 4

20 Lance STROLL Aston Martin- – 1

