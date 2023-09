F1, GP Giappone 2023: quando la prossima gara? Orari, programma e tv. Si corre a Suzuka settimana prossima

La Formula 1 non si concede pause e, grazie a un calendario più razionale rispetto al passato, si appresta a chiudere il double header dell’Estremo Oriente. Il Circus abbandona le latitudini equatoriali di Singapore, dove si è corso quest’oggi, per trasferirsi in una zona climatica ben più temperata. Domenica 24 settembre si disputerà, infatti, il Gran Premio del Giappone.

Il Paese del Sol Levante entrò nel panorama della F1 nel 1976, ma fu inizialmente presenza estemporanea. Dopo una seconda edizione tenutasi sul circuito del Fuji (1977), la nazione asiatica uscì dal giro. Cionondimeno, il boom economico nipponico degli anni ’80 e i forti investimenti della Honda, permisero di rendere l’autodromo di Suzuka degno di ospitare competizioni del massimo livello.

Così il Gran Premio del Giappone è tornato in calendario nel 1987, diventando tappa fissa. Si è tornati al Fuji nel biennio 2007-2008, ma a conti fatti è stata una breve parenesi. Suzuka si è riproposta come palcoscenico dell’appuntamento, senza mai più abbandonare la scena (fatta eccezione per il 2020 e il 2021, ma solo per cause di forza maggiore legate alla pandemia e ai suoi strascichi). Cosa accadrà nel 2023? Per scoprirlo si potrà seguire il Gran Premio del Giappone in TV. Come?

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale del GP di Giappone, comprendendo quindi ogni singola sessione in programma da venerdì. Anche Sky Sport Uno (201) avrà la possibilità di seguire la medesima programmazione, così come Sky Sport 4K (213), riservato ai possessori di Sky Q.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, le qualifiche del sabato e la gara della domenica. Non è prevista alcuna diretta in chiaro dell’evento di Suzuka.

STREAMING – Il weekend nipponico potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vedere l’appuntamento sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita di qualifiche e gara.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Giappone.

F1 – PROGRAMMA GP GIAPPONE 2023

VENERDÌ 22 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 4.30-5.30, Prove libere 1

Ore 8.00-9.30, Prove libere 2

SABATO 23 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 4.30-5.30, Prove libere 3

Ore 8.00, Qualifiche

DOMENICA 24 SETTEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 7.00, GARA

Foto: La Presse